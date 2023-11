Visita de Bolsonaro ao Espírito Santo acelera articulações para candidaturas da direita no Estado

A agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Espírito Santo, neste fim de semana, acelerou as articulações locais para candidaturas nas eleições municipais de 2024 e na disputa pelo governo, em 2026. Na última eleição, Bolsonaro teve 58% dos votos válidos do Estado no segundo turno, mas não conseguiu eleger o governador. Agora, aliados contam à Coluna que já trabalham alguns nomes para construir consenso até a disputa.

Neste momento, o PL se organiza em torno do deputado estadual Capitão Assumção para disputar a prefeitura de Vitória, mas nos bastidores há quem aposte num eventual apoio do partido à reeleição do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). Enquanto isso, há uma avenida aberta para a disputa estadual em 2026.

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP), que é vice-líder da oposição na Câmara, vem tentando construir com o Partido Liberal uma aliança para ele ser o candidato bolsonarista ao governo do Estado. Na véspera da chegada de Bolsonaro, ele procurou lideranças locais do PL para erguer pontes e sustentar sua eventual candidatura. De acordo com interlocutores do ex-presidente, o parlamentar tem o favoritismo de Bolsonaro, mas o deputado Da Vitória (PP) também é cotado pela direita.