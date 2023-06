Waguinho alerta Lula: se tirar Daniela vai entregar “de bandeja” potencial político a Michelle

O prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos), marido da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), já chegou a Brasília para discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a permanência dela no cargo. Ele disse à Coluna que vai alertar o presidente sobre o risco de a saída de Daniela beneficiar diretamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), já que as duas atuam fortemente no segmento de mulheres evangélicas, especialmente no Rio. “Vai entregar de bandeja (potencial político) a Michelle”, avaliou.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em cerimônia de sanção da lei que instituiu o Dia Nacional da Luta contra a Endometriose. Foto: Instagram/@danielacarneirooficial

Mas Waguinho e Daniela não ameaçam abandonar o apoio ao governo Lula. Os dois trabalharam intensamente em favor do presidente neste segmento religioso e na Baixada Fluminense, reduto eleitoral de Jair Bolsonaro, durante a reta final da campanha presidencial de 2022. A ministra foi a deputada mais votada do Estado. O marido deixou o União Brasil e se filiou ao Republicanos. Daniela briga na justiça para deixar o partido e não perder o mandato.

O Rio, base eleitoral de Bolsonaro, perderia um representante no governo, já que o favorito para assumir o posto de Daniela é Celso Sabino (União-PA).

Conforme mostrou a Coluna, a pressão de Waguinho pela manutenção da mulher no cargo incomodou integrantes do Planalto, que então reforçaram o coro pela demissão.

Waguinho avalia que não há motivo para incômodos por parte do Planalto. Ele diz que as críticas que fez à possível demissão de sua mulher não foram direcionadas a qualquer integrante do governo. Também afirma que tentou evitar a fritura dela e que tem apoio de integrantes do setor do Turismo. O Conselho do Turismo enviou carta a Lula em que defende a permanência de Daniela.

A reunião com Lula ainda não tem horário marcado. Waguinho acredita que será nesta terça-feira (13).