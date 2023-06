José Dirceu ganha livro sobre lavagem de dinheiro na sua volta à cena política

A festa era do filho, o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), mas foi o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu quem ganhou presente. Um admirador entregou ao petista o livro “Lavagem de Dinheiro (Com a Jurisprudência do STF e STJ)”, de André Luís Callegari e Raul Marques Linhares.

O ex-ministro José Dirceu durante lançamento de seu site em Brasília, nesta terça-feira Foto: Adriano Machado/AE

Um dos nomes mais poderosos do primeiro governo Lula, Zé Dirceu caiu e foi preso no escândalo do mensalão. Também foi condenado a 30 anos de prisão durante a Operação Lava Jato por corrupção e, justamente, lavagem de dinheiro.

Mas o livro, ao contrário do que pode parecer em um primeiro momento, não foi ironia, mas uma homenagem. No aniversário de Zeca, comemorado ontem em um reduto petista de Brasília, Zé Dirceu foi tietado e recebeu um abraço caloroso do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), eleitor de Jair Bolsonaro.