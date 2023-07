Zeca Dirceu tenta frear insatisfação do clã Requião no PT

O PT sabe que ter o clã Requião como concorrente não é boa ideia no Paraná, berço do lavajatismo, onde o partido não tem bom histórico. Coube a Zeca Dirceu, líder do partido na Câmara dos deputados, procurar nesta quinta, 20, o ex-governador Roberto Requião e o deputado estadual Requião Filho, que avaliam desembarque da legenda.

Zeca Dirceu e Requião possuem amizade de décadas. A Coluna apurou que o deputado federal escutou diversas reclamações de pai e filho acerca do PT. Apesar disso, segundo interlocutores da família, a conversa foi amistosa. A mãe do líder petista, Clara Becker, também acompanhou a visita.

Requião Filho, Zeca Dirceu e Roberto Requião Foto: Divulgação

A família Requião já foi assediada pela Rede Sustentabilidade, mas também avalia mudança para o Solidariedade. No início de agosto, Paulinho da Força e Marília Arraes irão ao Paraná tentar atrair pai e filho para o partido, como antecipou a Coluna.

O desembarque é cogitado porque eles não têm encontrado espaço no partido. Requião busca alternativas para ele ou o filho concorrerem em eventual eleição suplementar para o Senado, caso Sergio Moro (União) seja cassado, e à prefeitura de Curitiba em 2024.

Zeca Dirceu também é cotado tanto para a disputa municipal quanto para a eventual eleição suplementar. A eventual vaga no Senado, porém, também é cobiçada por Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT.