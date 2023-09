Zelenski adotou tom respeitoso em reunião, avalia entorno de Lula

Integrantes da comitiva brasileira em Nova York avaliaram o tom utilizado pelo presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, na reunião com o presidente Lula como “muito respeitoso”. Ciente das posições do petista, Zelenski não pediu ajuda bélica a Lula, segundo relatos. “Ele foi bem ‘buena onda’”, afirmou à Coluna uma auxiliar que está com o presidente nos Estados Unidos.

Para um observador do encontro, o fato de os dois presidentes terem orientado seus chanceleres a conversar com a imprensa após a bilateral é um “bom sinal” de que a relação entre os dois países ficou azeitada após a agenda. “A química pessoal entre Lula e Zelenski funcionou”, acrescentou essa fonte.