Zema e Marina Helena para eleições de 2026 é chapa no radar do Partido Novo

A intenção é, por meio de Marina, tornar o mineiro mais conhecido no maior colégio eleitoral do Brasil. Além disso, admitem interlocutores, lançar uma chapa para concorrer à Presidência com os dois é uma discussão no radar do partido. Embora não seja o propósito inicial, a hipótese não é descartada e já foi levantada por diversas vezes entre as fileiras do Novo. Zema e Marina são políticos que a legenda “aposta bastante”, nas palavras de um aliado da postulante.

Membros do partido consideram que Marina e Zema são feitos “um para o outro” na política. Dentro da sigla, existe um sentimento de “identificação” entre os dois por conta de similaridades no histórico profissional e questões ideológicas.

O Estadão já mostrou a mudança de estratégia do governador mineiro, que decidiu embarcar na campanha de aliados mesmo fora de Minas Gerais. Ele negou que esse movimento tenha como objetivo firmar seu nome para 2026, querendo apenas apoiar os candidatos do Novo. Seus aliados, porém, indicam que a jogada mira a disputa pela Presidência da República.