Zema focou no eleitor ‘nem-nem’ e terminou no vaivém sobre o 8 de Janeiro

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), queria agradar o eleitor “nem-nem”, que não é fiel ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tampouco ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando decidiu ir ao ato Democracia Inabalada, na segunda-feira, 8, em Brasília. O cálculo era político-eleitoral. Conselheiros do governador explicaram a conta à Coluna do Estadão: a avaliação deles é que esse grupo repudia as invasões às sedes dos Três Poderes e representa a maior parcela do eleitorado no País.

Pesquisa Datafolha de setembro aponta que petistas convictos são 29% e bolsonaristas raiz, 25%, enquanto os que não apoiam ou não são fiéis a nenhum dos dois polos somam 40%. Por isso, o governador recebeu orientação para comparecer à cerimônia organizada por Lula já de olho em uma possível candidatura presidencial em 2026.

A leitura era de que a eventual insatisfação de eleitores bolsonaristas teria pouco efeito prático. Na visão do círculo mais próximo a Zema, o grupo votará em quem Bolsonaro apoiar na próxima eleição — seja o governador mineiro ou outro candidato.

Ainda no cálculo eleitoral, a avaliação era que a ida de Zema ajudaria na guerra de narrativas em Minas Gerais em relação ao governo Lula. Deputados petistas afirmam que o governador não dialoga com o governo federal e isso prejudica o Estado. A presença do governador serviria para mostrar que ele cumpre seu papel institucional e que caberia ao presidente da República agir da mesma forma.

Para arrematar, de forma pragmática, Zema também faria um aceno ao Supremo Tribunal Federal (STF), a quem o governador recorre frequentemente para solucionar impasses causados pela dificuldade de articulação política na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O mais importante deles é a discussão sobre a renegociação da dívida de R$ 160 bilhões do Estado com a União.

Toda essa estratégia, porém, foi jogada fora por pressão no próprio partido. Diferentemente do círculo mais próximo ao governador, lideranças do Novo consideraram que a presença dele no ato teria impacto negativo na direita, onde o governador e a sigla ancoram seu eleitorado. Causaria, principalmente, danos ao trabalho que o partido tem feito para reforçar o posicionamento antipetista e conservador a partir da filiação de nomes como Deltan Dallagnol (Novo-PR) e o senador bolsonarista Eduardo Girão (Novo-CE). Venceu a segunda corrente e no vaivém, Zema desistiu de ir ao evento quando já estava em Brasília.