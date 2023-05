Governo veta reajuste a servidores da Agência Nacional de Mineração

A ministra Esther Dweck (Gestão) recomendou e Lula vetou o reajuste para os servidores da Agência Nacional de Mineração (ANM) incluído pelo Congresso durante a tramitação do aumento dos servidores. Dweck alegou que a negociação com o funcionalismo teve como pilar o reajuste linear de 9% para todas as categorias e que, por isso, não poderia abrir a porteira para um aumento extra para a agência.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Itamaraty. Foto: Wilton Junior/Estadão - 04/05/2023

DE MAL. O impacto estimado é de R$ 75 milhões. Como resposta, servidores da agência devem aprovar um indicativo de greve nesta terça, no que pode ser a primeira mobilização do governo Lula. Eles alegam que desde a criação da ANM, em 2017, têm salários abaixo do pago pelas demais agências.

CONTRA. O Ministério de Minas e Energia (MME) divergiu de Dweck durante a discussão do assunto no Congresso e endossou o reajuste aos técnicos da ANM.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Esther Dweck, ministra da Gestão