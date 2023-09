Lula e PT atuam por ‘reparação histórica’ de Dilma a partir de uma fake news; leia análise

Com o presidente Lula de maestro, o Partido dos Trabalhadores iniciou a campanha de “reparação histórica” de Dilma Rousseff pelo impeachment. A alegação parte de uma fake news de que o TRF-1 absolveu a ex-presidente pelas pedaladas fiscais, sendo que na verdade houve apenas o entendimento de que a ex-presidente já foi punida e não poderia ocorrer a dupla condenação. Mas a estratégia de Lula compensa politicamente, comprovam os últimos acontecimentos.

Não é momento, claro, de lembrar que na época do período Dilma houve uma queda de PIB superior a 7% no segundo mandato. Que apenas no ano de 2015 foram mais de 300 mil empresas fechadas, volta da inflação de dois dígitos, milhares nas ruas em protesto e desalento sem fim. Nesse mesmo ano o Brasil foi o país que mais desempregou no mundo. Somam-se se a isso os escândalos diários da Lava Jato que, na cabeça de milhões de brasileiros, colocaram por um tempo a corrupção como a causa de todos os males de suas vidas (hoje combater a corrupção é coisa de fascista, segundo o novo espírito dominante do tempo).

Todo partido tem divisões internas, mas o PT escondeu as mágoas e agiu publicamente unido na defesa de Dilma. Não se defendiam políticas da então presidente como os R$ 450 bilhões injetados pelo BNDES, 10% do PIB, que não tiveram efeito desejado na economia e outras heterodoxias que fracassaram tragicamente. A culpa dos males econômicos era do presidente da Câmara e suas pautas bombas. A culpa dos males políticos, do então líder da oposição e da imprensa, golpista. Dilma, com 69% de desaprovação às vésperas de sua destituição, era vítima de um golpe e por aí vai. A história continua sendo contada como se a eleição do “genocida” Jair Bolsonaro fosse consequência direta do erro do impeachment de Dilma.

O presidente Lula e ex-presidente Dilma Rousseff durante cerimônia no Planalto Foto: WILTON JUNIOR - 13/02/2023

Mas a verdade é que assim como defendeu Lula mais tarde, o PT defendeu Dilma nos períodos de intempéries, não importavam quais fossem os fatos, não importavam as circunstâncias. Souberam atravessar o deserto unidos até conseguirem o poder de volta no ano passado, por curtíssima margem de vantagem. Por um longo período deram o Norte para eleitores e militância: defender sempre quem consideravam injustiçados e a tribo seguiu unida. Dilma é hoje presidente do Banco dos Brics, uma ideia genial de ao mesmo tempo prestigiar a companheira e mantê-la a milhares de quilômetros de distância das decisões nacionais.

Assim como a esquerda, o centro teve sua vez e hora de enfrentar a tempestade. A hoje célebre conversa de Aécio Neves com o empresário Joesley Batista gravada por ordem do então procurador Rodrigo Janot com negociações de pagamento de apartamento em dinheiro vivo. Qual foi o sinal dos tucanos para a militância e eleitores? Guerra pública, destituição de Aécio da presidência do partido, e até ostracismo público do então acusado.

Continua após a publicidade

Do ponto de vista jurídico, Aécio está até em vantagem em relação a Dilma e Lula, não houve arquivamentos ou questões formais: foi absolvido. Não adiantou. Dos mais de 51 milhões de votos em 2014, conquistou 85 mil no ano passado e virou deputado raspando. O ex-líder popular aplaudido onde ia, depois de nem poder circular mais em locais públicos, é hoje visto andando sozinho em aeroportos brasileiros. Mas a verdade é que, ao contrário de outros políticos, mal foi defendido por seu grupo até a semana passada, em um evento partidário.

O fenômeno da defesa a qualquer preço se repete hoje com Bolsonaro. Nesse último fim-de-semana a ex-primeira-dama Michelle, por exemplo, ironizou as acusações que ela e seu marido sofrem de se apropriarem das joias do Estado e foi bastante aplaudida. Já o inelegível Bolsonaro, acompanhado do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, foi ovacionado em Barretos apenas por passar por lá.

Do ponto de vista político, assim como o PT, fazem o pragmaticamente correto ao manter a turma unida. A culpa dos males do bolsonarismo, para eles, é do sistema, da imprensa, do que acreditam ser fraudes nas urnas eletrônicas, das reviravoltas de um judiciário politizado (será?) ou de qualquer teoria da conspiração disponível.

Matilhas de cachorro costumam defender os seus. Não está em jogo, para os cães, se um de seus integrantes tem razão na briga, aliás, nem há consciência disso. Assim como no mundo animal, a defesa estridente tem importância em si se você imagina a política como um substituto de guerra e não como uma questão moral. E quem não age assim perde votos. Trump que o diga, reforçando a estratégia, ao transformar sua medonha foto de réu em um poderoso instrumento de campanha para voltar à presidência dos Estados Unidos em 2024.

*Filósofo e consultor político