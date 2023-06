Silvio Almeida aciona Ministério da Justiça, PF, PGR e Câmara contra deputado acusado de racismo

RIO – O ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida afirmou nesta quarta-feira, 28, que acionou a Polícia Federal, a procuradoria-Geral da República (PGR) e a Câmara dos Deputados contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por ele ter relacionado a existência de ditaduras em países da África à falta de “capacidade cognitiva” da população. A deputada Duda Salabert (PDT-MG) já havia acionado acionado o Conselho de Ética da Casa para avaliar as declarações do parlamentar.

Gustavo Gayer disse ainda que o “Brasil está emburrecido” e “segue o mesmo caminho das nações africanas”. A declaração em um podcast foi feita na semana passada. Gayer já é alvo de outras duas representações no colegiado da Casa.

Na conversa, um dos youtubers afirmou que o QI da população africana seria menor que o de macacos. “Sabia que tem macaco com QI de 90? O QI na África é de 72.″ Em seguida, o deputado complementou, dizendo que a suposta falta de capacidade cognitiva influenciaria o surgimento de regimes totalitários.

“Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter o mínimo de capacidade cognitiva de entender o bom e o ruim e o certo e o errado. Então, tentaram fazer democracia na África várias vezes. Mas o que acontece? Um ditador toma conta de tudo e o povo ‘êêê’. O Brasil está desse jeito, o Lula chegou na Presidência e o povo ‘êê, picanha e cerveja”, afirmou Gayer no podcast na última sexta-feira, 23.

Gayer já foi alvo de outros pedidos de cassação do seu mandato Foto: Myke Sena/Câmara dos Deputados

Conselho de Ética

Além do pedido de cassação pelas declarações no podcast, Gayer é alvo de outras duas representações. No início de junho, a deputada federal Silvye Alves (União-GO) acionou o Conselho de Ética contra Gayer. O parlamentar havia publicado, nas suas redes sociais, uma montagem com nomes e fotos de todos os deputados goianos que haviam votado a favor da MP dos Ministérios, aprovada pela Câmara, afirmando que “se renderam ao PT”.

Em maio, deputados estaduais do PT goiano apresentaram denúncias ao Conselho de Ética e ao Ministério Público Federal (MPF) após o parlamentar postar a foto de uma professora de Artes que utilizou uma camisa com a frase “Seja marginal, seja herói”, do poeta Hélio Oiticica. Após a divulgação nas redes sociais do parlamentar, a profissional de ensino foi demitida.