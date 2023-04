TCU vai julgar se empresa alvo da CPI da Covid deve ser impedida de fechar contratos com o governo

O plenário do TCU (Tribunal de Contas da União) julgará na próxima quarta-feira se a VTC Log, empresa que foi alvo das investigações da CPI da Covid, deve ser declarada inidônea por ter recebido pagamentos suspeitos de superfaturamento do Ministério da Saúde, em 2021. O aditivo de contrato com a previsão dos valores foi suspenso pela Corte há um ano e meio.

Relator do caso na Corte, o ministro Benjamin Zymler recomendou a sanção à empresa. Caso o plenário concorde, a VTC Log não poderá mais firmar contratos com o governo. A deliberação está prevista para a próxima quarta-feira (5).

Zymler também sugeriu que dois servidores do Ministério da Saúde durante a gestão Jair Bolsonaro – o ex-secretário Roberto Dias e o ex-coordenador Alex Lial – sejam impedidos de ocupar cargos na administração pública pelo período de cinco a oito anos.

Senadores da CPI da Covid pediram indiciamento de Alex Lial e Roberto Ferreira Dias. Foto: Adriano Machado/Reuters - 20/10/2021

Todos os envolvidos devem, segundo ele, pagar multa por terem participado de uma contratação suspeita para transporte de insumos médicos com pagamento 18 vezes superior ao recomendado pelos técnicos do Ministério da Saúde. O contrato iria de 2018 até este ano.

O caso é resultado de uma representação apresentada ao TCU pelos senadores Eliziane Gama (PSD-MA) e Alessandro Vieira (PSDB-SE). Os dois participaram da CPI da Covid, em 2021.