Transição desmonta tese de Congresso refratário a Lula

A eleição de ex-ministros bolsonaristas como Damares Alves e Marcos Pontes para o Senado gerou muitas manchetes sobre uma “onda de direita”, que impediria o futuro governo Lula de implementar sua agenda no Congresso. Mas isso não é verdade, e a aprovação da PEC da Transição deixou isso claro mais uma vez. Lula terá dificuldades para manter uma base parlamentar estável, como todos os presidentes antes dele tiveram, mas tem ferramentas para superar esses obstáculos – e sabe como usá-las.

Foi possível observar, por exemplo, a relevância dos partidos como elementos-chave na negociação. Tome-se como exemplo o Republicanos. O partido, aliado de Jair Bolsonaro nas eleições, tem uma base parlamentar mais conservadora e não terá ministérios no governo Lula. Na votação da PEC em primeiro turno, o partido se manteve na oposição ao futuro governo; e orientou seus filiados a votarem contra a proposta. No entanto, durante o processo de análise de trechos específicos do texto, o partido mudou de posição após negociação com o PT e foi fundamental para garantir uma vitória a Lula: a manutenção do artigo que permite derrubar definitivamente o teto de gastos em 2023 sem a necessidade de uma nova emenda constitucional.

Lula e Arthur Lira se reuniram em novembro. Foto: Sergio Lima / AFP

O apoio do Republicanos foi importante porque outros dois partidos, PSDB e Podemos, apoiavam o texto principal da PEC mas eram contra essa brecha para eliminar o teto de gastos em 2023. A orientação da liderança do Republicanos foi respeitada por todos os deputados do partido, mesmo aqueles mais à direita, ou os mais ligados à bancada evangélica.

Outro ponto de destaque foi a atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mesmo contrariado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou o fim das emendas de relator, Lira ajudou Lula a angariar votos para a PEC, sem desfigurá-la. Aqueles que apostavam num confronto entre o Centrão e Lula erraram; o Centrão gosta de ser independente, mas não gosta de ser oposição. Vale mais a pena usar o poder de barganha para negociar com o presidente – estando próximo a ele – do que impedir que ele governe. Com isso, Lira e seus aliados terão o apoio de Lula para a Presidência da Câmara e também uma indicação ministerial em 2023.

Como em governos passados, a popularidade do presidente eleito será a variável mais importante que pode mudar o equilíbrio de forças no Congresso. Mas, no início, as condições são favoráveis. Lula terá, portanto, condições de implementar gradualmente sua agenda legislativa no início de 2023. Os grandes destaques serão a reforma tributária e a nova regra de gastos – sendo que apenas a primeira precisará de emenda constitucional.