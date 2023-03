Com Aécio em queda, coordenador cobra mudanças na TV

O ex-governador Alberto Goldman, coordenador da campanha do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse ontem após a divulgação da pesquisa Datafolha que os tucanos terão de reavaliar a estratégia. "Éramos a mudança, hoje aparece uma competidora forte, então é hora de parar, analisar, mudar os programas do horário eleitoral para reforçar que somos a oposição e que somos os melhores para fazer as mudanças que o País precisa."Goldman disse quem em sua trajetória política de mais de 40 anos já viu muita eleição mudar totalmente em menos de 40 dias. "Mas também já vi quadros que não se alteraram." Por isso ele avalia a necessidade da campanha tucana centrar esforços para tornar Aécio mais conhecido do eleitorado e para mostrar que sua candidatura é a que tem condições de fazer as mudanças que o Brasil precisa. "Precisamos conseguir mostrar à população que quer derrotar o PT que temos mais consistência. Marina entrou forte na disputa, empurrada pelo fluxo da mudança, mas sua candidatura não tem consistência e nem expectativas para o futuro", argumentou.O coordenador lembra que a presidente Dilma Rousseff também perdeu pontos nas pesquisas com a entrada de Marina como cabeça de chapa do PSB, após o acidente aéreo que vitimou o ex-governador Eduardo Campos. / ELIZABETH LOPES