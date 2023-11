Com crise na segurança do Rio, deputados aprovam zero projeto de combate ao tráfico e às milícias

RIO – A mais recente crise na Segurança Pública do Rio de Janeiro expôs a influência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) sobre as decisões do governador Cláudio Castro (PL-RJ), os rumos das políticas públicas e nomeações na área mais sensível do Estado. Levantamento do Estadão na produção legislativa dos deputados estaduais indica, porém, uma morosidade e omissão do parlamento fluminense quando o assunto é o combate ao tráfico e às milícias.

Dos 42 projetos de lei apresentados no atual mandato, apenas 4 foram aprovados, 23 permanecem em tramitação e outros 13 foram para a gaveta sem ao menos um debate em plenário. Nenhum deles trata sobre medidas ou alterações da legislação estadual para coibir e aumentar o cerco contra traficantes e milicianos.

A produção legislativa indica ainda um outro sintoma da política fluminense. No Estado base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o tema da Segurança Pública é dominado por parlamentares bolsonaristas, enquanto a esquerda se omite. Dos 23 projetos em discussão, 15 são de deputados ligados ao ex-chefe do Executivo, como Anderson Moraes (PL), Filippe Poubel (PL) e Rodrigo Amorim (PL) – o trio mais próximo ao clã Bolsonaro. Apenas a deputada Martha Rocha (PDT), ex-delegada da Polícia Civil, aparece entre os nomes de partidos de esquerda a tratar sobre o tema.

Policiamento nos arredores da Alerj Foto: Fábio Motta/Estadão

Sem a discussão sobre as causas da crise na segurança no Estado, os deputados usam o parlamento da Alerj para barganhar a implantação do programa Segurança Presente, uma das ações de patrulhamento nas ruas de determinados bairros da capital fluminense e em cidades do interior, para atender às suas bases eleitorais. Entre os projetos de lei aprovados no atual mandato está a autorização de compra de bicicletas para os agentes do Segurança Presente, a isenção de impostos sobre automóveis blindados por policiais e a mudança do Complexo Penitenciário de Japeri para área de segurança máxima. Procurada, a Alerj não respondeu aos questionamentos da reportagem.

A deputada Martha Rocha é ex-delegada da Polícia Civil, foi candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições de 2020 e é deputada estadual na Alerj desde 2015. A parlamentar já apresentou cinco projetos de lei voltados para a segurança pública no atual mandato, mas nenhum foi votado até o momento. Todos estão em tramitação na Casa. De acordo com ela, além das proposições, os deputados deveriam focar em discutir ações de enfrentamento ao crime ao invés de tentar influir na escolha do secretário de Polícia Civil do Estado.

“A mudança da legislação penal escapa da atribuição da Assembleia Legislativa. Falta ao Estado um plano efetivo para a segurança pública. Mas existem questões e medidas adotadas pelo governo federal que poderíamos reproduzir a nível estadual, mas não conseguimos fazer na Alerj. Em 2018, quando se estabeleceu a política nacional de segurança pública, eu fiz um projeto de lei que estabelece a política estadual de segurança pública e defesa social para definir diretrizes e objetivos na área. O PL foi a plenário, incluíram emendas, mas está parado. Não adianta gastarmos o tempo na Alerj para influir sobre a escolha do secretário de Polícia Civil, por exemplo”, conta Martha Rocha.

Continua após a publicidade

Desde o início da legislatura atual, em 2019, foram apresentados 7 mil projetos de lei na Alerj. Destes, as medidas que têm a segurança pública como foco representam 0,5% do total. O levantamento do Estadão no portal da assembleia levou em consideração todos os projetos que citam o termo segurança pública na ementa – um resumo dos objetivos do PL.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Alerj, Rodrigo Amorim (PL) é um dos parlamentares que priorizam a segurança pública no exercício do mandato. Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Amorim tem três projetos sobre o tema em discussão na Casa e tem atuado na CCJ para dar celeridade às proposições sobre o assunto.

Apontado como um dos deputados que teria pressionado o governador pela indicação do delegado Marcus Amim para a secretaria de Polícia Civil, Amorim nega que tenha intervido na escolha de Castro. Para ele, além da produção legislativa e da discussão sobre o orçamento para a área, é preciso que o Executivo estadual, o Legislativo e o governo federal estejam alinhados para combater a criminalidade no Rio.

“A crise na segurança no Rio foi herdada de vários governos, além de fatores sociais que impuseram ao Rio essa crise ao longo dos tempos. A situação foi agravada após a ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) que impede operações em favelas. A Alerj tem se colocado como parceira do governo estadual e podemos contribuir, por exemplo, no amparo ao servidor da segurança pública, na regulação das leis que orientam as policias civil e militar e na criação de diretrizes para a área. Na CCJ, busca, dentro dos trâmites, dar celeridade à tramitação de pautas sobre a segurança, mas o problema só será encarada em conjunto com a prefeitura, Estado e governo federal”, diz.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira, 1º, uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Itaguaí; e aeroportos do Galeão e de Guarulhos até maio de 2024. Pelo menos 3.700 homens das Forças Armadas participarão da operação. O decreto começa a valer a partir desta quarta, mas as operações terão início somente na segunda-feira, 6.

O comando da operação será compartilhado em um comitê integrado com membros das Forças Armadas e da Polícia Federal, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa. Com a medida, as Forças terão poder de polícia, podendo revistar pessoas, efetuar prisões e fazer patrulhamento.

Doutor em ciência política, o pesquisador Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) e da Rede de Observatórios da Segurança, explica que um dos motivos para a baixa produção legislativa é a falta de diretrizes do governo estadual.

Continua após a publicidade

“Quando temos a destruição da Secretaria de Segurança Pública, perdemos o centro de pensamento de construção de políticas públicas. Nesse ponto, os próprios deputados ficam engessados e sem diretrizes de como atuar no setor. Eles poderiam, por exemplo, pensar em alterações na legislação para enquadrar os crimes de lavagem de dinheiro especificamente pelas milícias. O governo do Castro repete as políticas de policiamento ostensivo e utiliza a morte como ferramenta de política pública e ao combate ao crime, sem políticas a longo prazo”, diz.