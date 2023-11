Comissão da Câmara aprova marco regulatório para moedas sociais de municípios brasileiros

A primeira moeda social de que se tem notícias no Brasil começou a circular em Fortaleza em 1998. Hoje, 25 anos depois, uma proposta de lei quer criar um marco regulatório para a modalidade.

De autoria do ex-deputado Caio Vianna (RJ), a proposta foi acolhida pelo relator, deputado Sidney Leite (PSD-AM), e aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. O projeto regulamenta a emissão de novas moedas alternativas e prevê que aquelas criadas antes do marco regulatório terão prazo de dois anos para se adequarem às regras.

Entre as medidas incluídas pelo PL, estão a responsabilidade do Banco Central em autorizar a emissão das moedas, que devem ser emitidas e transacionadas exclusivamente de forma digital. O registro das transações deve ser transparente, disponibilizado em um banco de dados público e descentralizado, como o blockchain.

PL propõe marco regulatório para moedas sociais no Brasil. Na foto, cédulas da moeda social Umoja, que circula em bairros de Salvador. Se aprovado, PL prevê que moedas sejam exclusivamente digitais. Foto: Ricardo Prado/Estadão

O projeto também prevê que as moedas sejam lastreadas em Real, ou seja, que o valor delas esteja vinculado a um valor na moeda oficial brasileira. As entidades que cumprirem os requisitos da lei também poderão operar como bancos comunitários.

Uma vez como bancos, elas poderão ser contratadas pela administração pública para executar políticas públicas.

Com regras e nomes próprios, as moedas sociais têm o objetivo de alavancar projetos locais, impulsionar o consumo e ampliar oportunidades de emprego nas próprias comunidades. Dados da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, contabilizavam 150 bancos comunitários com moedas sociais próprias no Brasil em 2021.

Continua após a publicidade

O projeto (4476/23) tramita em caráter conclusivo, ou seja, terá valor de votação em Plenário se houver concordância entre as comissões. Ele ainda passará por Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania.