Comissão da Câmara aprova projeto que exige análise periódica da qualidade do ar em prédios públicos

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 21, o projeto de lei que determina que seja feita periodicamente a análise da qualidade do ar em edifícios que sediam órgãos públicos e empresas estatais, sobretudo aos prédios dedicados ao atendimento das pessoas, e aos serviços de saúde e educação. Para o relator do texto, deputado Jorge Solla (PT-BA), a iniciativa visa a prevenção de doenças de todos os frequentadores do prédio. “O controle periódico, ou em tempo real, poderá limitar as situações de contágio por patógenos de transmissão respiratória”, diz.

O deputado federal Jorge Solla. Foto: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

De acordo com a proposta, a análise vai obedecer medidas técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Segundo o texto do projeto, de autoria do deputado Sérgio Brito (PSD-BA), a inspeção deverá ser realizada independentemente da existência de sistemas de climatização no ambiente e terá validade de até cinco anos. Caso seja identificada a contaminação durante a análise, o monitoramento dessas substâncias possivelmente nocivas será obrigatório.

Segundo a justificativa da proposta, uma das vantagens do projeto é a sua implementação “com baixo investimento econômico, cujo retorno está assegurado pela consequente redução da demanda dos serviços públicos de saúde”.

O texto ainda expõe um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) que diz que “de seis a sete milhões de pessoas morrem por ano em nível global, devido a consequências diretas ou indiretas da poluição do ar”.

Agora, a iniciativa será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Casa em caráter conclusivo. Ou seja, o projeto é apenas analisado pelas comissões designadas para analisá-lo, dispensando a votação no plenário, que só aconteceria em caso de recurso.