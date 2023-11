Comissão da Câmara aprova uso de endereço funcional por policiais processados

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara aprovou nesta terça-feira, 21, um projeto de lei que permite que agentes de segurança pública e defesa social utilizem o endereço da unidade de serviço onde são ou eram vinculados em inquéritos ou processos judiciais relacionados à atividade funcional.

De acordo com o texto, de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP), a iniciativa tem por objetivo “salvaguardar a vida e a integridade física do agente de segurança pública e de defesa social, bem como de seus familiares”. Hoje, os agentes utilizam o endereço residencial em processos.

Policias em operação: projeto de lei que permite que agentes de segurança pública e defesa social utilizem o endereço da unidade de serviço em processos Foto: MARCOS ARCOVERDE/AE

Para o autor do projeto de lei, a medida tem o objetivo de contribuir para a preservação dos direitos e zelar pela segurança dos agentes de segurança. “Ao permitir que esses nobres profissionais utilizem o endereço de sua última unidade de serviço para fins de inquéritos ou processos judiciais relacionados com a atividade funcional, oferecemos uma medida de apoio e proteção para aqueles que dedicam ou dedicaram suas vidas à proteção da sociedade”, diz a justificativa do texto.

O deputado Coronel Ulysses (União-AC), relator do projeto na comissão, disse que a medida protege policiais, bombeiros e agentes de trânsito, entre outras categorias, e familiares.

Agora, a iniciativa será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Casa em caráter conclusivo. Ou seja, o projeto é apenas analisado pelas comissões designadas para analisá-lo, dispensando a deliberação no plenário.