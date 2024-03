Comissão de Direitos Humanos tem bate-boca e xingamentos: ‘Marielle acabou, p...’; veja vídeo

BRASÍLIA — Deputados brigaram e trocaram insultos na sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 13. A confusão começou após Delegado Éder Mauro (PL-PA) provocar a esquerda ao falar o nome da ex-vereadora do Rio Marielle Franco na véspera do dia em que ela foi assassinada há seis anos. Éder Mauro disse que Marielle “acabou”. O tumulto foi tão grande que a reunião precisou ser encerrada pela presidente do colegiado, Daiana Santos (PCdoB-RS).

O parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que congressistas “feministas que defendem bandidos do Rio” não se manifestam a favor das mulheres estupradas por terroristas do Hamas em invasão a Israel, em outubro de 2023. Daí, então, ele mencionou o nome de Marielle. “Mas se fosse Marielle Franco tenha certeza que elas estariam até hoje (defendendo)”, afirmou.

A provocação deflagrou uma troca de ofensas entre deputados de esquerda e de direita. Éder Mauro continuou: "Marielle Franco acabou, porra. Não tem porra nenhuma aqui", gritou. Talíria Petrone (PSOL-RJ), do mesmo partido e Estado da ex-vereadora, também aos gritos, chamou o parlamentares bolsonarista de "torturador" e "matador de merda.". O oposicionista Gilvan da Federal (PL-ES), também entrou no bate-boca. "Você é um torturador, matador, torturador", disse Talíria, com o dedo em riste. Neste momento, tanto oposicionistas como governistas gritavam sem parar. Assessores de deputados de esquerda entoaram o cântico de "Marielle presente", enquanto Éder Mauro gesticulava com sinal de reprovação. "Respeita a comissão", gritaram outros assessores para o bolsonarista.

Éder Mauro (ao centro) troca insultos com Talíria Petrone (à esquerda) após parlamentar bolsonarista fazer provocações usando o nome de Marielle Franco, assassinada em 2018. Foto: Reprodução via Youtube Câmara dos Deputados

No meio do tumulto, Éder Mauro ainda disse que foi a esquerda que matou Marielle, algo que ele já falou em outras comissões no ano passado. Após a saída dos deputados da oposição da sala da Comissão de Direitos Humanos, Talíria começou a chorar e precisou ser amparada pelos colegas Daiana Santos e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

“Não é possível aceitar que uma comissão como essa seja utilizada para esse tipo de discurso”, afirmou Daiana, presidente da comissão. Ela, Talíria e Henrique Vieira se reuniram após a briga para decidir como reagiriam ao acontecimento.

“A menina que foi estuprada por vários homens em Israel nenhum delas se manifestou. Mas quando Marielle, elas querem se manifestar”, disse Éder Mauro, sobre o que aconteceu no plenário da comissão.