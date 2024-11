Comissão de Ética arquiva denúncia contra Silvio Almeida

BRASÍLIA - A Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República arquivou nesta segunda-feira, 25, um pedido de investigação contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, demitido em setembro após denúncias de assédio sexual.

O processo em questão é sigiloso e não tem relação com as acusações feitas pela ONG Mee Too que levaram à destituição do ativista do cargo. O Estadão procurou a defesa do ex-ministro e a Casa Civil, que não se manifestaram até o fechamento da reportagem.

Silvio Almeida. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil