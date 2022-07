Como candidatos se comportam no TikTok; veja vídeos

Políticos que exploram um estilo conteúdo apolítico no TikTok obtêm mais chances em alcançar mais públicos do que quem investe em conteúdos mais profissionais. Os dados são uma das conclusões de um estudo do Laboratório de Combate à Desinformação e ao Discurso de Ódio em Sistemas de Comunicação em Rede (DDosLAB) da Universidade Federal Fluminense (UFF), feito por por Viktor Chagas e Luiz de Mello Stefano.

Entre os parlamentares, o deputado federal Tiririca (PL-SP) lidera com ampla vantagem em relação aos demais em engajamento com 5,4 milhões de seguidores e 35,9 milhões de curtidas. Dos dez vídeos feitos por políticos com mais curtidas na rede, oito são do humorista. O levantamento detectou 300 políticos com conta no TikTok, com 265 contas ativas que somam mais de 23 mil vídeos. Deputados federais e deputados estaduais são aqueles que mais publicam conteúdos para suas audiências no TikTok.

Tiririca é autor de oito dos dez vídeos mais curtidos no TikTok feitos por políticos. Foto: Dado Ruvic / REUTERS

Continua após a publicidade

Apenas o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-deputada federal Manuela d’Ávila conseguiram ocupar o top 10. O chefe do Executivo conseguiu com um vídeo em que uma pessoa parecida com ele aparece dançando. Manuela, por sua vez, conseguiu o feito com um recorte de um vídeo feito ao Quebrando o Tabu em que responde a críticas de usuários nas redes.

“O conteúdo apolítico em grande medida faz muito sucesso dentro do TikTok e não é a toa que esses políticos estão explorando esse estilo”, diz Viktor Chagas, que coordenou a pesquisa. “Há um investimento que privilegia esse tipo de linguagem muito em função dos hábitos de consumo da plataforma. estamos falando de um conteúdo que é muito mais afeito ao humor.”

Veja alguns TikToks:

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recupera vídeos que viralizaram nas redes bolsonaristas para publicar em seu perfil.

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) publicou um corte de fala na Câmara em que faz uma breve citação ao personagem Hatake Kakashi, do desenho japonês Naruto, que virou meme entre os jovens.

Senador Jorge Kajuru publicou uma montagem com a música Acorda Pedrinho, da banda Jovem Dionísio, que se tornou um grande sucesso graças ao TikTok — investida sem sucesso. Vídeo teve apenas 123 curtidas.

Um dos vídeos com mais curtidas no perfil do pré-candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, é uma dança ao som de piseiro durante ato de campanha no interior do Estado.

Trechos de discursos podem fazer sucesso no TikTok. O vídeo do pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo, ao lado de Lula teve um número de visualizações e curtidas maior do que o comum. A quantidade de vídeos publicados por um perfil, a duração do vídeo e o uso ou não de som original não impactam nas curtidas de um conteúdo.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que mobilizou as redes, foi temática de publicações de parlamentares na rede. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AM) produziu conteúdo sobre a CPI em cima de trends — nome dado para vídeos que são “tendência”, cujo formato é amplamente reproduzido ou adaptado por outros usuários.