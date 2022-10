Como estavam as pesquisas na véspera do segundo turno em 2018 e eleições anteriores

Publicidade

Na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022, disputada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), o Estadão relembra os resultados indicados pelos levantamentos de intenção de voto na véspera do segundo turno.

Em quase todas as ocasiões, o candidato que estava na liderança a essa altura da corrida eleitoral se sagrou vencedor da disputa. As exceções são os anos 1998 e 1994, onde os pleitos foram decididos já no primeiro turno em favor do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Confira a relação dos líderes das disputas desde 1989:

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), adversários na corrida presidencial de 2018. Foto: Daniel Ramalho/AFP/Acervo Estadão

Pesquisa Datafolha em 27 de outubro de 2018 (2º turno: 28/10/18)

Jair Bolsonaro: 55% dos votos válidos

Fernando Haddad: 45% dos votos válidos

Pesquisa Ibope em 27 de outubro de 2018

Jair Bolsonaro: 54% dos votos válidos

Fernando Haddad: 46% dos votos válidos

Resultado do 2º turno das eleições de 2018

Jair Bolsonaro: 55,13% dos votos válidos

Fernando Haddad: 44,87% dos votos válidos

Aécio Neves e Dilma Rousseff no debate final da TV Globo antes do segundo turno de 2014. Foto: Wilton Junior/Estadão

Pesquisa Datafolha em 25 de outubro de 2014 (2º turno: 26/10/14)

Dilma Rousseff: 52% dos votos válidos

Aécio Neves: 48% dos votos válidos

Pesquisa Ibope em 25 de outubro de 2014

Dilma Rousseff: 53% dos votos válidos

Aécio Neves: 47% dos votos válidos

Resultado do 2º turno das eleições de 2014

Dilma Rousseff: 51,64% dos votos válidos

Aécio Neves: 48,36% dos votos válidos

Quando eleita pela primeira vez, em 2010, Dilma disputou o segundo turno contra José Serra. Foto: Marcos de Paula/Acervo Estadão

Pesquisa Datafolha em 30 de outubro de 2010 (1º turno: 31/10/10)

Dilma Rousseff: 55% dos votos válidos

José Serra: 45% dos votos válidos

Pesquisa Ibope em 30 de outubro de 2010

Dilma Rousseff: 56% dos votos válidos

José Serra: 44% dos votos válidos

Resultado do 2º turno das eleições de 2010

Dilma Rousseff: 56,05% dos votos válidos

José Serra: 43,95% dos votos válidos

Lula e Alckmin, hoje na mesma chapa na disputa pelo Planalto, foram adversários em 2006. Foto: Jonne Roriz/Acervo Estadão - 23/10/2006

Pesquisa Datafolha em 28 de outubro de 2006 (2º turno: 29/10/06)

Luiz Inácio Lula da Silva: 61% dos votos válidos

Geraldo Alckmin: 39% dos votos válidos

Pesquisa Ibope em 26 de outubro de 2006

Luiz Inácio Lula da Silva: 62% dos votos válidos

Geraldo Alckmin: 38% dos votos válidos

Resultado do 2º turno das eleições de 2006

Luiz Inácio Lula da Silva: 60,83% dos votos válidos

Geraldo Alckmin: 39,17% dos votos válidos

Quando foi eleito pela primeira vez, em 2022, Lula disputou a eleição com o hoje senador José Serra. Foto: Acervo Estadão

Pesquisa Datafolha em 26 de outubro de 2002 (2º turno: 27/10/02)

Luiz Inácio Lula da Silva: 64% dos votos válidos

José Serra: 36% dos votos válidos

Pesquisa Ibope em 26 de outubro de 2002

Luiz Inácio Lula da Silva: 62% dos votos válidos

José Serra: 38% dos votos válidos

Resultado do 2º turno das eleições de 2002

Luiz Inácio Lula da Silva: 61,27% dos votos válidos

José Serra: 38,73% dos votos válidos

Collor e Lula em debate durante a campanha presidencial de 1989. Foto: Acervo Estadão

Pesquisa Datafolha em 16 de dezembro de 1989 (2º turno: 17/12/89)

Fernando Collor: 47% dos votos totais

Luiz Inácio Lula da Silva: 44% dos votos totais

Pesquisa Ibope em 16 de dezembro de 1989

Fernando Collor: 47% dos votos totais

Luiz Inácio Lula da Silva: 46% dos votos totais

Resultado do 2º turno das eleições de 1989

Fernando Collor: 53,03% dos votos válidos

Luiz Inácio Lula da Silva: 46,97 dos votos válidos