Como falar com Sebastião Melo? Prefeito de Porto Alegre responde perguntas sobre ele no Google

“Isso é o que há de mais fácil. Qualquer esquina da cidade, no telefone, por WhatsApp, por Instagram, pelo amigos, pelos membros do governo. O mais fácil é falar com o prefeito de Porto Alegre”, respondeu Melo ao Estadão.

As respostas a essa e a outras questões sobre o candidato à reeleição na capital gaúcha estão na edição do Joga no Google - Especial Eleições deste sábado, 28. A principal oponente do atual prefeito, a deputada Maria do Rosário (PT), participou do quadro na sexta-feira, 27. A candidata Juliana Brizola (PDT) foi convidada para participar do quadro, mas optou por não fazer a gravação.