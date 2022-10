Como Lula pode atrair Simone Tebet?; leia análise

Jair Bolsonaro (PL) não é somente um populista. É um presidente contra o sistema político que, espertamente e ilegalmente, cooptou parte do Legislativo. Seu bom desempenho ontem, muito além do esperado para alguém que liderou um governo tão desastroso em tantas áreas, pode ser explicado pelo radicalismo antissistema que ele (e alguns ideólogos hoje no mainstream) disseminaram nos últimos anos.

O sentimento antissistema de muitos bolsonaristas pode não ter sido captado pelos institutos de pesquisa mais prestigiosos do país. Isso provavelmente ocorreu porque apoiadores do presidente se recusaram a responder pesquisas, cuja credibilidade foi minada nos últimos tempos pelos radicais. Dados desatualizados do censo também podem ter contribuído para isso.

Lula precisa encontrar um jeito de atrair os eleitores que odeiam o sistema político mas gostam de direitos civis. É o caso de muitos eleitores de Simone Tebet (MDB). Como a senadora não é da ala corrupta do partido nem é contra direitos humanos (antes o contrário), ela ocupa um espaço político que pode ser explorado pelo PT.

Para isso, o petista precisa, o mais rápido possível, nomear um(a) ministro(a) para a área econômica que agrade Tebet e seus eleitores. Não basta tirar foto com Henrique Meirelles se quem dá entrevista em nome do plano econômico do candidato é da ala dita “desenvolvimentista”, cujas ideias quebraram o país antes de 2016.

Melhor ainda seria prometer um ministério metade masculino, metade feminino.

Além disso, Lula ainda não conseguiu convencer eleitores críticos aos governos petistas de que ele e o partido aprenderam com seus “erros” – na verdade, houve erros e crimes. A fantasia petista, vendida pela campanha de Lula, é que os parceiros da coalizão legislativa do PT foram corruptos. Lula não sabia de nada e foi inocentado.

O PT não amadureceu. O recado do primeiro turno é esse: a maioria dos brasileiros quer explicações melhores, e mais convincentes, sobre a corrupção do passado e garantias de que ela não será repetida.

Sérgio Praça é professor da Escola de Ciências Sociais [CPDOC] da Fundação Getulio Vargas