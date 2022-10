Companhia de trens de MG diz que cumprirá determinação de gratuidade no transporte de BH

Publicidade

BRASÍLIA - A Companhia de Trens Urbanos de Minas Gerais (CBTU-MG), administradora do metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que foi notificada às 10h50 sobre a decisão de gratuidade no transporte neste domingo, 30, de segundo turno. A empresa, conforme o comunicado, cumprirá na íntegra a definição da Justiça Judicial.

Relatos de usuários informavam que a cobrança das tarifas estava ocorrendo normalmente pela manhã, mesmo depois da decisão da Justiça Federal da 6ª região. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, mandou o metrô da capital mineira cumprir a decisão que determinou gratuidade no transporte.

Belo Horizonte vai cumprir determinação de gratuidade no transporte público Foto: Alex de Jesus/O Tempo - 07/04/2020

De acordo com uma fonte do governo consultada pelo Broadcast, apesar de se tratar de uma empresa federal, a União não interfere em sua gestão. Essa fonte acrescentou que o papel do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) é de supervisionar a execução da política pública.

A ordem recebida hoje pela CBTU-MG prevê a gratuidade do metrô aos cidadãos de Belo Horizonte nas 19 estações do sistema neste domingo até 18h. Conforme a empresa, a decisão ainda define que, para ter acesso gratuito ao meio de transporte, os usuários devem apresentar o título de eleitor. Após esse horário, o metrô retornará ao valor da passagem habitual (R$ 4,50) para todos os usuários.

A previsão para este domingo é a de que os trens funcionem com intervalos de 20 minutos, como é de costume para domingos e feriados - em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários.

Leia abaixo a nota na íntegra:

No domingo de eleições, os trens funcionam com intervalos de 20 minutos. Horário habitual do metrô: As bilheterias do metrô funcionam das 5h40 às 23h e as estações estão abertas das 5h15 às 23h para quem já possui cartão ou bilhete do metrô.

Em dias úteis, o intervalo é de 7 a 10 minutos em horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 15 minutos até 19h, e 20 minutos nos demais horários. Já nos domingos e feriados, o intervalo é de 20 minutos. O horário de pico da manhã é das 6h às 8h30 e o da tarde das 16h30 às 19h.