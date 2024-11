Condenado do 8/1 preso pela PF alega ter sido machucado pelos agentes: ‘me deu um mata-leão’

“Segurou meu punho e me deu um mata-leão”, disse o condenado no vídeo inserido no processo que tramita no Supremo.

Santos estava entre os três primeiros condenados pelo STF pelos atos extremistas. De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), Santos deixou material genético no local, o que comprovaria sua presença nos atos. Além disso, a PF encontou fotos e vídeos da destruição em seu celular.