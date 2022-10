Condomínio de Bolsonaro tem choro, reclamações e até eleitora de Lula comemorando infiltrada

Publicidade

RIO - A fumaça amarela que recepcionava os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para a apuração dos votos em frente ao Condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, deu lugar a uma névoa de decepção, lamentos e nervos à flor da pele conforme a contagem de votos chegava ao fim - e a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se confirmava.

Gente passando com celular ao ouvido e aos gritos de irritação se misturava a pessoas sentadas em muretas e calçadas, algumas com a cabeça entre os joelhos. As camisas verde-e-amarelas, muitas delas da Seleção e que eram vestidas por muitos dos que estavam por lá, tornavam a atmosfera como se fosse de perda de final de campeonato.

Leia também Em Vitória (ES), Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Leia mais Veja a apuração do segundo turno Saiba os resultados para a Presidência e nos Estados

Alguns foram embora chorando, outros simplesmente de cabeça baixa. Mas houve quem preferiu subir ao carro de som para dizer que não aceitaria “a fraude eleitoral” - ainda que a resposta tenha sido um silêncio constrangedor e meia dúzia de aplausos. “Eu não aceito esse resultado, quem aí aceita?”, indagou o mesmo ativista de cima do carro de som. Três pessoas levantaram a mão fazendo sinal negativo.

No Rio, apoiadores de Bolsonaro choram após a confirmação da derrota. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Na rua, uma mulher garantiu a quem estava ao seu lado que “vai ter intervenção”, mas não recebeu nenhuma sinalização de concordância.

Com a confirmação da derrota, ninguém quis opinar sobre o resultado. “Não tenho emocional para isso”, disse uma mulher. “Não falo com jornal responsável por isso”, declarou outro.

Continua após a publicidade

‘Petista’ vestiu amarelo para ver derrota do adversário

Quem falou com um sorriso que nada combinava com o público presente em frente ao Vivendas da Barra foi a estudante universitária Juliana, que pediu para não ter o sobrenome publicado para não arrumar briga com a família.

“Eu sou 13, eu sou 13!”, confidenciou ela à reportagem, mas apenas depois de se certificar que ninguém por perto ouvia o que dizia. “Eu vim aqui pra secar mesmo. Estava louca para ver os bolsonaristas chorando. Estou me divertindo muito.”

Para fazer sua festa particular infiltrada, a jovem usou roupa amarela e até aceitou colar um adesivo com o número de Bolsonaro.

“Minha família é toda bolsonarista. Foi muito difícil conviver nesse período. Minha mãe votou no Bolsonaro (em 2018), mas mudou agora. Nós decidimos não contar para não arrumar briga em casa. É um fanatismo muito complicado. Eu anulei em 2018 e não gostava do Lula. Mas, entre Lula e Bolsonaro, eu sou de esquerda”, sustentou.