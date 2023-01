Confira como será a posse de Tarcísio de Freitas em São Paulo

A cerimônia de posse do governador diplomado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) acontece a partir das 9h da manhã deste domingo, 1º, e será dividida em dois atos. Ao assumir o governo paulista, o ex-ministro encerra 28 anos de gestão tucana no Estado. O evento também empossa o vice-governador Felício Ramuth (PSD) e os 24 secretários da nova gestão.

Tarcísio de Felício partem em comboio em direção à Assembleia Legislativa de São Paulo às 8h40, acompanhados de escolta de batedores da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) e da Polícia Montada 9 de Julho. Eles serão recebidos recebidos na rampa do Hall Monumental, na Alesp, pelo presidente da Casa, Carlão Pignatari (PSDB), e representantes da Assessoria Militar e do Cerimonial, que os conduzirão ao Salão Nobre.

Leia também PF recomenda a Lula uso de colete e carro blindado em posse com esquema inédito de segurança

No local, a dupla recebe das mãos de Pignatari uma réplica do Monumento às Bandeiras, do artista plástico Victor Brecheret. Em seguida, se inicia a Sessão Solene que vai empossar oficialmente o governador eleito e seu vice. Após prestar o compromisso constitucional e assinar o termo de posse, Tarcísio fará o primeiro discurso como governador de São Paulo, na Tribuna da Alesp. A cerimônia será transmitida ao vivo pela TV Alesp e também pode ser acompanhada presencialmente.

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), toma posse neste domingo e encerra 28 anos de gestão tucana em São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

O grupo deixa a Casa às 10h15, quando seguem ao pátio do estacionamento para receber as honras militares preparadas pela tropa da Polícia Militar. O estacionamento da Alesp fica imediatamente ao lado do local onde apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, padrinho político de Tarcísio, permanecem em manifestação contra o resultado das urnas que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A comitiva, então, se dirige ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde acontece a transição oficial entre Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas. Diferente do que ocorre na Presidência da República o chefe do Executivo paulista não transmite uma faixa, mas faz a entrega do Pavilhão do Governador - as chaves do Palácio - e uma bandeira do Estado.

Após receber os cumprimentos de Garcia, Tarcísio e o tucano seguem a uma sala reservada, onde farão uma breve pausa. Às 11h, o novo governador, seu vice e o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Anafe, dão início à cerimônia de posse do novo secretariado no Auditório Ulysses Guimarães, localizado no Palácio.

São 24 secretários convidados a assinar o termo de posse, além do Secretário-Chefe da Casa Militar e da Procuradora-Geral do Estado. O primeiro empossado será Fábio Prieto, que vai chefiar a pasta da Justiça e Cidadania. Às 12h30, a cerimônia se encerra no Hall Nobre do Palácio, onde Tarcísio fará uma coletiva de imprensa e cumprimenta os presentes.

A primeira vez em que Tarcísio esteve no Bandeirantes foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ao longo do segundo turno da campanha. Após anos de embate com o ex-governador João Doria, Tarcísio e Bolsonaro foram recebidos com um tapete vermelho por Garcia pela entrada principal do Palácio, destinada à recepção de chefes de Estado.

Tarcísio permanece em São Paulo após as cerimônias e não vai a Brasília acompanhar a posse de Lula, que ocorre no período da tarde.

Veja os horários e locais das cerimônias em São Paulo:

8h40 - Deslocamento

9h - Chegada na Alesp e recepção no Hall Monumental

Continua após a publicidade

9h30 - Sessão Solene de Posse

10h15 - Recebimento de honras militares

10h45 - Chegada no Palácio dos Bandeirantes e recepção de Rodrigo Garcia

11h - Cerimônia de posse do secretariado

12h30 - Encerramento