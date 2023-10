Conflito entre Israel e Hamas gera mais de 10 milhões de menções nas redes, aponta levantamento

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas gerou uma média superior a 1 milhão de menções por dia nas redes sociais, segundo levantamento da Quaest divulgado nesta terça-feira, 17 de outubro, a pedido da CNN Brasil. Comparado com outros casos de grande repercussão política no ano, o engajamento medido perde apenas para os ataques de 8 de janeiro em Brasília.

A análise do instituto de pesquisa também mostra que os momentos de maior impacto estão potencialmente relacionados a conteúdos enganosos, o que reforça o alerta para o alcance da desinformação sobre o conflito. O pico de menções à guerra ocorreu no dia 10 de outubro, quando as redes comentaram amplamente a respeito de um relato não confirmado da suposta decapitação de bebês em Israel e da falsa existência de uma “embaixada do Hamas” no Brasil.

Prédio destruído após ataque aéreo no campo Nuseirat, na Faixa de Gaza, em 16 de outubro 2023. Foto: AP Photo/Hatem Moussa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato a prefeito de São Paulo, foram acusados de serem “apoiadores do Hamas” no período analisado. Lula e Boulos, porém, repudiaram os ataques do grupo, embora de forma menos enfática que outros líderes e também tenham criticado Israel por suas ações no conflito gerado pelo ataque terrorista.

De acordo com a Quaest, cerca de três a cada quatro publicações coletadas foram consideradas favoráveis a Israel (78%), enquanto 14% foram classificadas como contrárias e 8% como neutras. O levantamento abrange os dias 7 a 16 de outubro e não contabiliza a repercussão sobre a notícia do bombardeio contra um hospital na Faixa de Gaza, que deixou centenas de palestinos mortos nesta terça, 17.

Direita domina o debate sobre a guerra nas redes

O predomínio de perfis mais à direita no debate sobre o assunto é novamente destacado no levantamento. O Estadão já mostrou, a partir de estudo da FGV, que opositores do governo dominaram a arena digital diante dos desdobramentos do conflito.

Continua após a publicidade

Um dos principais pontos de desgaste para Lula são as cobranças por um posicionamento mais enfático contra o Hamas, classificando o grupo como terrorista. O Itamaraty evita a atribuição sob justificativa de que segue o entendimento do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), presidido atualmente pelo governo brasileiro.

A resposta dos perfis mais alinhados com a esquerda, segundo a Quaest, passa pela defesa da criação do Estado palestino, por repúdios às políticas de Israel e por elogios à diplomacia de Lula e ao resgate de brasileiros das áreas de conflito. Grupos mais à direita, por outro lado, contestam associações indiretas do Hamas ao terrorismo feitas pelo governo.