Conheça os antigos prédios do DOI-Codi, símbolos da ditadura militar, em São Paulo

Encontrar vestígios para entender a história e preservar a memória é o objetivo do grupo de pesquisadores das Universidades Federal de São Paulo (Unifesp), Estadual de Campinas (Unicamp) e Federal de Minas (UFMG), que terminaram as escavações na antiga sede do Destacamento de Operações de Informações (DOI), do 2º Exército, em São Paulo. Ali, na rua Tutóia, 921, aproximadamente 7 mil pessoas passaram para serem interrogadas e pelo menos 50 morreram durante a ditadura militar no Brasil, segundo dados da Comissão Nacional da Verdade, transformando o local em um símbolo da repressão na ditadura

Na foto objetos encontrados nas escavações. Arqueólogos e historiadores durante escavações no local onde funcionava o DOI-CODI, na Rua Tutoia, zona sul de São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

O trabalho de arqueologia faz parte de um projeto maior, que busca transformar o conjunto em um memorial. Durante os dias 2 e 11 de agosto, o espaço ficou aberto para visitação guiada com especialistas que contaram a história do local. No endereço, atualmente funciona o 36° Distrito Policial, prédio que também fazia parte do órgão de 2º Exército. O Estadão esteve no conjunto durante as escavações e mostra como era a estrutura de um dos maiores símbolos da repressão e da violência da ditadura militar.

Dando vida às memórias de presos e torturados

Criado em 1969, o destacamento tinha como objetivo combater os grupos armados que se opunham ao regime. O órgão era composto por policiais e militares que utilizavam de técnicas de interrogatório e tortura para conseguir informações.

Pentes, cinzeiros, botões, perfumes, a estrutura do conjunto traz vida às memórias de ex-presos, como Edgar Serra, de 78 anos. Em 1974, o médico fazia parte de um grupo que militava contra o regime e viu seu amigo ser preso. Depois de um mês do desaparecimento do colega, ele foi surpreendido no trabalho, encapuzado e jogado em uma Chevrolet Veraneio.

‘Esse colega ficou muito chateado. Ele foi extremamente torturado e estava totalmente ensanguentado. A hora que nos viu, ele botou a mão na cabeça e falou ‘Eu aguentei a tortura durante um mês para você surgirem’', conta. Assim como o amigo, Edgar foi preso e torturado no prédio onde hoje funciona a delegacia.

Ex-preso politico Edgar Serra que voltou ao local onde esteve preso. FOTO: TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Os pesquisadores ouviram depoimentos como o do médico e a partir disso escolheram cinco pontos de escavação. O DOI-Codi de São Paulo possuía três prédios: o primeiro na atual delegacia; o segundo nos fundos; e um ao lado onde, conforme relatos, também ficava o apartamento da família do coronel Carlos Brilhante Ustra, um dos mais conhecidos comandantes do órgão.

As escavações aconteceram no segundo prédio em cinco pontos: no estacionamento, no refeitório, no banheiro e duas no fundo do prédio. Nesses espaços, os arqueólogos encontraram um Diário Oficial dos anos 70, ossos de animais, vidros de colônia e outros objetos.

Nos andares, a estrutura era composta por enfermaria, celas, banheiros, salas de interrogatório e de tortura. “Conforme vamos subindo, vai ficando menos institucionalizado. No pátio, era a burocracia, no segundo andar ficavam as celas e no terceiro andar, a tortura”, conta a historiadora Patrícia Bertozzo que guiou a visita.

Os arqueólogos descascam paredes e pisos com o objetivo de chegar à estrutura original do prédio que sofreu modificações ao longo do tempo. O trabalho não é tão simples, como explica Cláudia Plens, coordenadora do Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA), da Unifesp. ‘Alguns lugares a gente não sabia como era o piso original e, em outros, localizamos vestígios biológicos. Do que se trata? De quem era? A gente nunca vai conseguir saber por conta da quantidade de pessoas que passaram por aqui por’.

Utilizando de técnicas da arqueologia forense, os pesquisadores puderam identificar vestígios de sangue abaixo dos pisos de taco e inscrições em um dos banheiros. Todo o material biológico será estudado no LEA.

Memorial no prédio serviria para preservar a memória na cidade

A antiga sede do DOI-Codi foi tombada em 2014 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT). O GT interinstitucional defende a construção de um memorial no prédio para preservar a memória na cidade.

Em 2021, o Ministério Público Estadual iniciou o processo na Justiça para o caso que chegou, no ano seguinte, para a gestão do então governador Rodrigo Garcia (PSDB). Atualmente, a ação está em análise na Secretaria da Cultura do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), esperando o parecer da procuradoria.