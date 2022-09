Conheça os candidatos ao governo de SP que participam do debate de hoje

Neste sábado, 17, às 18h30, os candidatos ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT) participam de debate promovido pelo pool formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, Terra, Veja e Nova Brasil FM. O encontro terá transmissão, ao vivo, pela TV Estadão.

O debate reúne candidatos ao Palácio dos Bandeirantes com perfis diferentes e trajetórias distintas na política, onde ocuparam diversos cargos nas esferas municipal, estadual e federal, tanto no Executivo como no Legislativo.

Fernando Haddad

Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e professor universitário. Natural de São Paulo, candidatou-se à Presidência da República em 2018 e perdeu o segundo turno para Jair Bolsonaro (PSL) com 44,87% dos votos válidos, contra 55,13% do adversário. Formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela USP, foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, ano em que foi lançado pelo PT à candidatura para prefeito de São Paulo, vencendo o tucano José Serra. Em 2016, não conseguiu ser reeleito ao perder a eleição para João Doria (PSDB).

O programa do candidato indica que seu compromisso é construir um Estado “que tenha a responsabilidade de cuidar do povo, melhorar as condições de vida, reduzir as desigualdades e gerar oportunidades”. O plano indica que é preciso criar 3 milhões de empregos de maneira emergencial e fortalecer e ampliar os serviços públicos que se relacionam com a constituição de uma rede de cuidados para crianças e idosos. Haddad indica que vai trabalhar pelo desenvolvimento dos portos ao promover a atração de novos negócios. O candidato ainda pretende fortalecer a luta contra a discriminização, com a criação de novas políticas públicas construídas em parceria com a comunidade LGBTQIA+.

Tarcísio de Freitas

É engenheiro, militar e político brasileiro, foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. Formado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia, formou-se também pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Foi chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil durante a Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti (MINUSTAH). Foi indicado para o cargo de diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) em 2011. Em 2015, foi secretário da Coordenação de Projetos da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos (PPI).

No campo da educação, o candidato propõe o que chama de recomposição de aprendizagem, assim como ampliar a oferta de educação integral. Na saúde, ele acredita que é preciso instituir um modelo de governança que comporte maior participação dos municípios envolvidos. Tarcísio propõe ainda revisar o sistema prisional de maneira a suprir a atual demanda.

Rodrigo Garcia

Tem 48 anos e é advogado. Ele nasceu em Tanabi, São Paulo. É casado e tem três filhos. Ele foi deputado federal duas vezes, entre os anos de 2011 e 2018, e chegou a ser líder da bancada do Democratas na Câmara dos Deputados. Exerceu também três mandatos como deputado estadual e foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 2005 e 2007. Foi eleito vice-governador na chama de João Doria e assumiu o cargo quando o então governador deixou o Palácio dos Bandeirantes para concorrer à Presidência, disputa que ele abandonaria pouco tempo depois. Filiado ao Democratas de 1994 a 2021, foi presidente do diretório estadual de SP. Em 2021, filiou-se ao PSDB.

Rodrigo Garcia propõe um plano de desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Este plano consiste em três eixos: o primeiro é o social, e a missa do candidato, se eleito, é prover igualdade de oportunidades, inclusão da produção e empregos. O segundo eixo, na visão de Garcia, é buscar o desenvolvimento econômico. Por fim, o terceiro pilar proposto é o da sustentabilidade ambiental. Rodrigo Garcia ainda fala em valorizar o magistério com o incentivo, por exemplo, a uma segunda licenciatura para todos os professores da rede estadual de ensino. O candidato ainda propõe a redução da mortalidade infantil e a implantação de três hospitais regionais de média e alta complexidade.

Vinicius Poit

Vinicius Lazzer Poit nasceu em 1986 em São Bernardo do Campo. Ele declara ter quase R$ 3 milhões em bens e concorre ao cargo de governador após ter sido eleito, em 2018, deputado federal.

O plano de governo do candidato apresenta 30 ideias para um governo inovador em São Paulo. Ele defende prioridade total à educação, destravar o empreendedorismo e reforçar a segurança com inteligência. Ele busca, ainda, um Estado menos burocrático e governar por resultados.

Elvis Cezar

Elvis Leonardo Cesar nasceu em Carapicuíba em junho de 1976. É advogado de formação e disputa a eleição pelo PDT. Sempre na cidade de Santana de Parnaíba, ele foi eleito vereador em 2008, prefeito em 2012 e novamente prefeito em 2016. É, portanto, a primeira vez que concorre ao cargo de governador. Declarou ao TSE ter bens no valor de R$ 2,1 milhão.

O candidato busca o que chama de ´pilares de transformação´. Eles passam pelo desenvolvimento econômico, pela implementação de políticas sociais, entre outros. Em outro trecho do plano, o candidato indica que pretende investir pesado na entrada do Estado no que chama de ´revolução industrial 4.0´. Elvis indica ainda que vai aumentar em 20% o salário mínimo no Estado e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. Além disso, na Educação, o candidato pretende aumentar as vagas de ensino médio, ampliando a escola de tempo integral e estimulando a formação técnico-profissional.