Imposto único, excludente de ilicitude e negociação de dívidas: veja propostas dos presidenciáveis

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Luiz Felipe d’Avila se apresentam ao eleitor como opções totalmente diferentes do ponto de vista partidário, mas têm em comum propostas semelhantes quando o tema é geração de empregos e distribuição de renda.

Os quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto para Presidência: Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone

Para facilitar a pesquisa às vésperas da eleição, o Estadão resumiu as propostas dos presidenciáveis de acordo por área, como educação, saúde, segurança pública e sustentabilidade. Em geral, há uma preocupação com a retomada mais acelerada da economia, a partir do retorno de investimentos externos e alta da oferta de crédito. Todos também defendem a ampliação de políticas que incentivem o empreendedorismo e facilitem o crédito.





Ao se apresentar para a reeleição, Bolsonaro faz de seu programa mais um compilado dos resultados que diz ter obtido em seu governo do que apresenta notas metas. Lula, por sua vez, também associa propostas atuais com ações já realizadas por ele quando presidente. Ciro e Simone focam no futuro e se apresentam como opções viavelmente seguras para romper com a atual polarização.

Colocados mais à direita do espectro político, Soraya e D’Avila citam com mais ênfase a necessidade de o País promover reformas estruturais para recuperar sua capacidade de crescimento, mas sem deixar de lado políticas sociais de amparo aos mais pobres.