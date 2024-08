Conselheiro político de Nunes deixa campanha do prefeito e assume coordenação de Pablo Marçal

Wilson Pedroso, conhecido como “Wilsinho”, atuou em várias campanhas do PSDB em São Paulo, incluindo as do ex-governador João Doria, do ex-prefeito Bruno Covas e, mais recentemente, em 2022, do ex-governador Rodrigo Garcia. Homem de confiança de Doria, Wilsinho também serviu como secretário particular do ex-governador.

Integrantes da campanha de Nunes foram surpreendidos pela notícia da saída de Wilsinho. Um aliado do prefeito, que preferiu não se identificar, classificou a mudança como uma “traição”, destacando que o consultor político participou de reuniões da campanha ainda nesta semana.