Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Salles e Sâmia Bonfim, adversários na CPI do MST

BRASÍLIA — Deputados da CPI do MST viraram alvo do Conselho de Ética da Câmara. A partir de agora, serão investigados o relator da comissão, deputado Ricardo Salles (PL-SP), e sua principal adversário na CPI, a deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP). O presidente da comissão parlamentar, deputado Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS) também está na lista dos investigados. No total, o Conselho de Ética abriu sete apurações contra parlamentares.

O PSOL alega que Sâmia é vítima de perseguição por parte dos dois parlamentares que dirigem a CPI. Sâmia, por outro lado, segundo representação do PL, ofendeu o deputado General Girão (PL-RN) e perturba a ordem a comissão.

Outra integrante da CPI, a deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), já teve processo instaurado no Conselho de Ética.

O presidente ad CPI, deputado Tenente-coronal Zucco e o relator da comissão, deputado Ricardo Salles Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O PSOL entrou com representação contra Zucco e Salles alegando que ambos cometem “violência de gênero” por usar o Conselho de Ética como arma política para intimidação e fala da “perseguição” de Salles em publicações contra Sâmia nas redes sociais.

O partido se refere à representação contra Girão, em que Sâmia o teria chamado de “bandido”, “terrorista”, “fascista” e “golpista”. A discussão começou após Girão dizer que respeita as mulheres porque “elas procriam”. “Deputado fascista eu não respeito”, disse Sâmia durante aquela sessão da CPI.

Partidos trocam acusações em representações no Conselho de Ética

Continua após a publicidade

Além da troca de representações entre Salles, Zucco e Sâmia, os deputados Marcon (PT-RS) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pediram abertura de processos um contra o outro. Em abril, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro partiu para cima de Marcon depois de o petista dizer que o ataque a faca contra Bolsonaro foi “encenação”. O deputado Marcon então disse: “Aquilo foi uma encenação para ganhar a eleição”. Eduardo Bolsonaro respondeu: “Olha o nível de provocação. Dar uma facada no seu bucho e quero ver o que o senhor vai fazer”.

Parlamentares começaram a questionar se a declaração havia sido uma ameaça. O desentendimento continuou. Marcon questionou “quanto sangue saiu daquilo”, até que o deputado do PL levantou e foi em direção ao petista. “Está achando que está na internet? Te enfio a mão na cara e perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem”, afirmou Eduardo Bolsonaro, exaltado e proferindo palavras de baixo calão.

O caso de Marcon foi aberto nesta quarta-feira, 30. O de Eduardo Bolsonaro já teve relator, o deputado Josenildo (PDT-AP). Também nesta quarta-feira o conselho instaurou processo contra Glauber Braga, André Fernandes e Abilio Brunini.

O PL acusa Glauber de “ferir gravemente” a honra de Eduardo Bolsonaro ao falar do caso das joias sauditas trazidas pelo ex-presidente, caso revelado pelo Estadão.

Já o PT pediu abriu representação contra Fernandes por fazer uma analogia entre palavras que envolvia a questão racial. Brunini, por sua vez, é acusado pelo PSOL de fazer falas homofóbicas na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

“O senhor Abilio fez uma fala homofóbica quando a companheira estava se manifestando. Ele disse que ela estava oferecendo serviços. Isso é homofobia e desrespeito e peça para o deputado se retirar”, disse Rogério Carvalho (PT-SE) durante a sessão em que ocorreu o incidente.

O presidente do Conselho, Leur Lomanto Jr. (União-BA), falou que há um “revanchismo” dos partidos e fez um apelo para que os partidos reduzissem o volume de representações. “O que a gente tem observado é que há uma polarização política exacerbada que muitas vezes partido A e B utilizam o Conselho de Ética para sustentar essa guerra política aqui dentro”, disse. Ele disse que usará a prerrogativa de não aceitar a representação, caso avalie como banal. “Ficamos aqui 4h, 5h de relógio discutindo porque um deputado pisou no pé.”

Continua após a publicidade

Leur refere-se ao caso do deputado José Medeiros (PL-MT), alvo de representação do PT por ter pisado no pé do deputado Miguel Ângelo (PT-MG) quando foi falar algo à presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PT-PR). Medeiros se retratou pelo pisão e disse não ter sido a sua intenção machucar o deputado.

“Acho um desperdício de tempo tratando de um empurrão. No meu juízo, é perca de tempo”, disse Albuquerque (Republicanos-RR), relator do caso, que pediu pelo arquivamento, derrubado por unanimidade pelos parlamentares. Semanas antes, o mesmo deputado elaborou um parecer pela admissibilidade, isto é, pela continuidade do caso.

A partir das representações, cada acusação é direcionada a um deputado do Conselho de Ética que atua como relator. Cabe a esse parlamentar avaliar a situação e propor punição ao acusado ou arquivamento dos casos. O Conselho pode indicar a cassação do mandato parlamentar ou apenas aplicação de suspensão do exercício parlamentar por tempo determinado ou ainda imposição de uma advertência pública.