Conselho de Ética da Câmara deve votar cassação de Chiquinho Brazão na próxima semana

Caso o parecer da relatora seja pela perda de mandato, a escolha precisará ser referendada por todos os deputados que compõem o Conselho de Ética. Aprovada no colegiado, a medida precisará ser votada pelo plenário da Câmara.

Brazão, apesar de preso, continua com mandato. Ele foi detido preventivamente no final de março sob suspeita de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.