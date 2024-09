Conselho de Ética da Câmara discute processo de quebra de decoro de Glauber Braga

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados está reunido nesta quarta-feira, 11, para discutir a representação do Novo contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) por quebra de decoro parlamentar. O parecer do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), foi favorável à continuidade do processo. Segundo Braga, sua defesa mostrará que “existe uma armação para a minha cassação”.

O parecer do relator foi apresentado em agosto, mas um pedido de vista pausou o andamento do processo. Em abril, Glauber Braga agrediu e expulsou um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) da Câmara dos Deputados. O deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que foi defender o militante, também se envolveu na briga.

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) volta a ser julgado pelo conselho de ética Foto: Lucio Bernardo Jr. / Câmara dos Deputados