Consórcio de imprensa, que inclui o ‘Estadão’, promoverá debate presidencial em pool

O consórcio de veículos de imprensa, que inclui o Estadão, Folha de S.Paulo, g1, O Globo, UOL e Valor, promoverá no dia 14 de setembro, em pool, um debate entre candidatos à Presidência da República. Juntos, os seis veículos são lidos mensalmente por 74 milhões de pessoas.

O debate tem o objetivo de assegurar que o eleitor brasileiro consiga ter conhecimento aprofundado sobre o que pensam e como se posicionam em relação aos temas centrais os candidatos favoritos a governar o País pelos próximos quatro anos.

O consórcio irá convidar para o debate os quatro primeiros colocados na última pesquisa Ipec ou Datafolha da semana que antecede a realização do evento. Em caso de empate nas intenções de voto (não será levada em conta a margem de erro), o candidato cuja aliança tenha mais parlamentares no Congresso será convidado. O evento vai ocorrer desde que ao menos três dos quatro primeiros colocados confirmem presença e compareçam no dia.

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro lideram as pesquisas de intenção de voto

Para permitir um diálogo aprofundado, que revele suas visões sobre o País e dê aos candidatos a oportunidade de responder a questões de interesse público, o modelo de debate permitirá tanto perguntas entre os candidatos quanto de jornalistas para candidatos. Com duração aproximada de duas horas, ele será transmitido ao vivo exclusivamente nas plataformas digitais dos veículos do consórcio.

A partir desta sexta-feira, todas as campanhas de candidatos e pré-candidatos à Presidência serão procuradas pelo consórcio para que tenham conhecimento dos detalhes do evento, que será realizado em São Paulo. Nos próximos dias, haverá uma reunião das campanhas com o consórcio. Em seguida, os candidatos terão uma semana para firmarem o compromisso de participar do debate.

Outros debates

Numa parceria com o SBT, a revista Veja e a rádio NovaBrasil FM, o Estadão e a Rádio Eldorado integram outro pool que vai promover debates com os principais candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo durante a campanha eleitoral deste ano.

A previsão é que os debates ocorram em setembro – no dia 17 para o governo paulista e no dia 24 para a Presidência da República. Em caso de segundo turno, as datas previstas são 15 de outubro (para o governador) e 24 de outubro (para a Presidência). As primeiras reuniões com as campanhas já foram realizadas.