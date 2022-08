Consórcio de imprensa se reúne com partidos e divulga regras de debate presidencial em pool

O consórcio de veículos de imprensa, que inclui Estadão, Folha de S.Paulo, g1, O Globo, UOL e Valor, se reuniu na manhã desta quarta-feira, 3, com representantes de partidos com candidatos à Presidência da República. Na reunião foram informadas regras do debate em pool que o consórcio anunciou para o dia 14 de setembro.

As campanhas de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (PROS), Vera Lúcia (PSTU) e Sofia Manzano (PCB) enviaram representantes para a reunião. Líder nas pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não enviou representantes, assim como Luiz Felipe d’Avila (Novo), André Janones (Avante), José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP) e Soraya Thronicke (UB), que também foram convidados. Todos os partidos, inclusive os que não enviaram representante, receberam a ata com as regras do debate informadas na reunião.

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro; petista lidera as pesquisas de intenção de voto Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação e Alan Santos/PR

Na reunião, o consórcio informou que irá convidar para o debate os quatro primeiros colocados na última pesquisa Ipec ou Datafolha da semana que antecede a realização do evento. Em caso de empate nas intenções de voto (não será levada em conta a margem de erro), o candidato cuja coligação tenha mais parlamentares no Congresso será convidado. O evento ocorrerá desde que ao menos três dos quatro primeiros colocados confirmem presença e compareçam no dia. Os partidos têm até a próxima quarta-feira, 10, para, caso o candidato se qualifique, firmarem o compromisso de participar do debate.

O debate terá duração aproximada de duas horas e será transmitido ao vivo exclusivamente nas plataformas digitais dos veículos do consórcio. Juntos, os seis veículos são lidos mensalmente por 74 milhões de pessoas.

Serão usados os recursos de tela dividida, para mostrar simultaneamente os candidatos que estão debatendo entre si, e de banco de minutos, em que os candidatos administram o próprio tempo e podem dar respostas mais longas ou curtas a seu próprio critério.

Para estimular um diálogo aprofundado, que revele suas visões sobre o país e dê aos candidatos a oportunidade de responder a questões de interesse público, o modelo de debate permitirá tanto perguntas entre os candidatos quanto de jornalistas para candidatos.