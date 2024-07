Contaminar a Abin com espionagem político-partidárias ilegais é ato criminoso, diz Pacheco

O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), publicou uma nota nesta quinta-feira, 11, condenando o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para práticas ilícitas de espionagem e disseminação de notícias falsas durante o governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A lista dos monitorados pelo grupo inclui os senadores Randolfe Rodrigues, Renan Calheiros, Alessandro Vieira e Omar Aziz. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a operação.

“Contaminar a Agência Brasileira de Inteligência com ações político-partidárias, e se utilizar do aparato estatal para espionar e perseguir parlamentares legitimamente eleitos é ato criminoso, que fragiliza não somente a instituição, mas a democracia e a soberania do país”, escreveu.