Contrariando tendência, abstenção é menor que a do primeiro turno

Publicidade

Considerado decisivo para definir o rumo das eleições presidenciais deste domingo, 30, o índice de abstenção do segundo turno foi menor do que o registrado na primeira etapa, contrariando tendência histórica de menor comparecimento na segunda etapa do pleito. O índice também foi inferior ao observado no segundo turno das eleições presidenciais de 2018.

Com 99,63% das urnas apuradas, o índice de eleitores que não compareceram foi de 20,56%, inferior aos 20,95% registrados no primeiro turno e aos 21,3% que faltaram na segunda etapa do pleito de 2018. Ainda em 2018, a abstenção no primeiro turno havia sido inferior à do segundo turno (20,33%).

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já havia afirmado na tarde deste domingo, 30, que esperava uma abstenção menor no segundo turno motivada pela ampliação da oferta de transporte gratuito aos eleitores na maior parte do País.

Abstenção caiu em relação ao primeiro turno Foto: Joédson Alves/EFE

Nulos e brancos

O porcentual de votos nulos subiu de 2,82% para 3,16% entre os dois turnos e o de votos brancos registrou pequena queda, passando de 1,59% para 1,43%.

Em comparação com os índices de brancos e nulos de 2018, houve diminuição expressiva. Ambos somaram 4,59% neste domingo, contra 9,57% no segundo turno das eleições passadas.

Continua após a publicidade