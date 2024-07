Convenções em SP começam neste sábado com incertezas sobre União Brasil, Tabata, Datena e Marçal

O entorno da pré-candidata ainda mantém esperanças de que Datena desista de encabeçar a chapa tucana e possa compor com ela. Porém, este cenário é cada vez mais remoto, motivo pelo qual o PSB passou a cogitar seriamente nos últimos dias uma “solução caseira” para a vice. Os cotados são Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lúcia França, esposa do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e Floriano Pesaro, ex-secretário do governo Alckmin no Estado.

Datena também não definiu quem será seu companheiro de chapa. Embora tenha dito que será uma indicação feita pelo PSDB, a avaliação entre os tucanos é que o apresentador terá grande influência na escolha. Os nomes mais comentados são os do presidente municipal, José Aníbal (PSDB), e do presidente da federação PSDB-Cidadania no município, Mário Covas Neto (PSDB).