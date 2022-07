Coronéis da PM paulista reagem às críticas de candidatos às câmeras

Professor do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar de São Paulo, o coronel José Vicente da Silva Filho decidiu testar entre seus alunos o apoio da tropa ao programa de câmeras nos corpos dos policiais de São Paulo. Principal polêmica da campanha eleitoral paulista, o projeto é criticado pelo candidato apoiado por Jair Bolsonaro, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), e pelo candidato ao Senado pelo PSB, o ex-governador Márcio França. Ambos buscam votos dos praças da PM, que se veriam “vigiados” pelo equipamento.

O coronel da reserva da PM de São Paulo José Vicente da Silva Filho. Foto: André Lessa/Estadão

José Vicente se tornou um dos maiores interlocutores das PMs do País com as universidades e o mundo político. A defesa da modernização do policiamento em busca da eficiência no combate ao crime é o centro de suas críticas às práticas ultrapassadas da Segurança Pública. E qual o resultado de sua pesquisa com os capitães? “Dois terços deles se mostraram francamente favoráveis. Estou falando de capitães que estão de serviço. São eles os gerentes mais próximos da tropa.”

Para o coronel, os principais críticos do projeto – capitães afastados, que estão no Parlamento – são movidos por questões eleitorais. Há muito mal-estar no comando da PM com os ataques às câmeras. Coronéis da ativa ouvidos pela coluna consideram ofensiva a posição de Tarcísio e de França, que nem mesmo procuraram o Comando da corporação para se inteirar do projeto antes de fazerem suas críticas.

O candidato bolsonarista alega poder criticar o projeto por ser o único dos concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes com experiência no comando de tropa – ele foi capitão do Exército e esteve em missão no Haiti. Tarcísio pode saber comandar uma patrulha, mas nunca chefiou um batalhão, nem tem conhecimento estratégico dos programas de policiamento da PM paulista, que se orgulha de nunca ter precisado de ajuda do Exército para manter a ordem no Estado.

Um coronel ouvido pela coluna, que comanda o policiamento de uma área da Grande São Paulo, comparou a postura de Tarcísio à de um hipotético capitão da PM que se tornasse ministro da Defesa e resolvesse mudar programas do Exército sem consultar o Alto Comando da Força Terrestre. O desrespeito ao trabalho da corporação, que durante oito anos pesquisou, testou e planejou o programa das câmeras, se tornou evidente para os coronéis. Pior. Em entrevista ao Roda Viva, Tarcísio disse consultar soldados nas ruas que criticam o programa, incentivando o conflito entre praças e oficiais, corroendo a hierarquia e a disciplina da tropa.

“Eles (os candidatos) dão seus palpites, como se as fontes que eles têm fossem suficientes para compreender toda a atividade policial e, nisso, desrespeitam muitos aspectos técnicos, como é o caso das câmeras. Elas são parte de um projeto que já tem oito anos e foi minuciosamente trabalhado. É um projeto – há um escritório de projetos na PM, que procura colocar dentro de modelagens os projetos, o que é inclusive uma disciplina do mestrado da PM. Eles não procuram a PM porque julgam que as suas fontes são suficientes”, disse José Vicente. Daí o mal-estar nos coronéis.

Tarcísio Freitas é o candidato de Jair Bolsonaro em São Paulo. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

Para José Vicente, os parlamentares oriundos da PM que criticam o projeto estão há muito tempo afastados da PM e desconhecem o programa ou nunca tiveram “experiência estratégica da polícia”. “Ou seja, têm um olhar de baixo para cima (capitães) e nunca estiveram no topo da carreira para emitir opinião que tenha característica estratégica.” Para ele, o simples fato de serem oficiais da PM não lhes dá condições de dizer o que é bom e o que não é bom para a polícia.

“Há que se respeitar aspectos técnicos do trabalho, do cotidiano e do planejamento da PM, que tem se esmerado no planejamento de suas ações, distribuição de efetivo e organização de unidades, tudo levando em conta aspectos técnicos.” O projeto das câmeras levou à redução dos casos de mortes de policiais no Estado. Em 2021, a PM registrou o menor índice de mortes em 31 anos – apenas um PM morreu em tiroteio durante o serviço. O equipamento aumentou a segurança dos policiais. Além disso, ela representou um aumento do poder dos policiais, que dispõem agora de prova de que agiram corretamente.

“Os policiais estão cada vez mais gostando da brincadeira da câmera porque quem trabalha direito ganha proteção. Porque, frequentemente, os policiais são acusados por filmagens a distância e por reclamações de presos nas audiências de custódia e, agora, não tem mais como reclamar de quem trabalha corretamente”, disse José Vicente. A crítica dos bolsonaristas é de que o projeto seria feito para vigiar os policiais em vez de vigiar os bandidos.

Para o comando da PM, essa é outra bobagem inventada com fins eleitorais. De acordo com a corporação, houve queda no número de reclamações contra policiais na Corregedoria e nos batalhões que usam as câmeras. E, em mais de uma oportunidade, o equipamento foi decisivo para desarmar acusações falsas contra PMs. Tarcísio afirma que preferiria gastar dinheiro aumentando a vigilância de presos que estão em liberdade condicional ou temporária.

José Vicente afirma existirem 350 mil pessoas nessas condições no Estado de São Paulo. Para vigiar apenas 20 mil delas seria necessário gastar R$ 10 milhões por mês ou R$ 120 milhões por ano. Já com as câmeras dos PMs, o custo é de R$ 800 por equipamento com toda a assistência técnica e atualização incluída. “O candidato Tarcísio com seu passado de capitão do Exército, com sua experiência de Haiti, se julga em melhores condições para tratar do tema, mas sua experiência no Exército não tem nada a ver com a de Polícia Militar e de policiamento.”

Também chamadas de 'bodycams', as câmeras acopladas às fardas foram implementadas em São Paulo durante o governo de João Doria. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Para os coronéis da PM, como o ex-comandante do policiamento da Capital Glauco Carvalho, o programa das câmeras vai revolucionar a forma como se faz polícia no Brasil e aumentará a aprovação e a confiança da população na PM, além de aumentar a qualidade da prova do processo criminal. Em muitos dos casos, bastará o juiz assistir ao vídeo. E dar a sua sentença com a certeza de que a polícia cumpriu seu dever de proteger a população.

“Com a pesquisa DataFolha, que mostrou o apoio de 90% da população ao programa, eu acredito que os candidatos vão rever sua posição.”, afirmou José Vicente. Para o coronel, tudo o que é discurso agora terá de ser moderado pela realidade dos fatos. “A PM acredita muito na sua argumentação e vai desconstruir muito do que os candidatos estão falando.”