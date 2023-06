CPMI do 8/1: Coronel diz que ação da PM em acampamento golpista foi impedida por militares; assista

BRASÍLIA - O coronel da Polícia Militar do Distrito Federal Jorge Eduardo Naime afirmou nesta segunda-feira, 26, à Comissão Parlamentar de Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro que a corporação foi impedida pelas Forças Armadas de desmobilizar os acampamentos golpistas montados em frente ao Quartel General do Exército em Brasília após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

As ações da PM no acampamento sempre foram limitadas pelas Forças Armadas Coronel Jorge Eduardo Naime

O policial atribuiu ao general Gustavo Henrique Dutra, então chefe do Comando Militar do Planalto (CMP), as falas que vetaram a realização das ações de desmontagem dos acampamentos. Naime disse que não poderia atestar se a ordem de desmobilização da PM partiu de Dutra, mas garantiu que ele teria sido ao menos o transmissor da decisão.

Naime relatou ter se reunido no dia 28 de dezembro com lideranças do Governo do Distrito Federal e com Dutra para organizar uma operação de retirada da estrutura dos acampamentos. De acordo com o policial, a ação foi impedida pelas Forças Armadas e Dutra teria se queixado ao então comandante geral da PM por terem deslocado “efetivo demais” no dia da desmobilização.

“A gente foi impedido. Não conseguimos fazer nem mesmo o que estava previsto. A PM ficou num descrédito muito grande”, afirmou, “Se eu falo para um general que eu tenho condições de fazer uma retirada é porque eu tenho”, disse Naime. “A gente tinha limitada as nossas ações naquele território”, prosseguiu.

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) iniciou o depoimento com questionamentos a Naime sobre o setor de inteligência da PM e a atuação policial em eventos chave envolvendo apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como as manifestações do 7 de setembro de 2021 e a realização de acampamentos golpistas após as eleições de 2022.

Continua após a publicidade

Eliziane questionou o coronel sobre a atuação da PM no dia 12 de dezembro, data da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando golpistas tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF) em Brasília para resgatar um apoiador de Bolsonaro preso pelos agentes.

Naime se limitou a dizer que “tudo” naquele dia foi estranho, inclusive a decisão da PF de prender o indígena José Acácio Serere Zavante. O policial ainda alegou que não foram efetuadas prisões na ocasião porque o grupamento deslocado foi a Tropa de Choque que estava dedicada a proteger o hotel em que estava hospedado o presidente Lula e o patrimônio público.

Em relação aos atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro, Naime afirmou que o Departamento Operacional (DOP) da PM não foi inserido nos grupos de distribuição de informações dos setores de inteligência federal, o que teria comprometido a atuação do órgão. “O que me causa estranheza é que não colocaram o DOP nesse grupo, o que gerou um apagão”, disse.

Ele ainda acusou os integrantes da cúpula das agências de inteligência da PM, da Secretaria de Segurança Pública do DF e do Comando de Policiamento de sonegarem do DOPs “informações privilegiadas” recebidos pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin). “Houve uma falha no sistema de inteligência do Distrito Federal”, disse Naime.

“A Polícia Militar cumpriu com a sua missão, mas não tinha informação para colocar o efetivo necessário”, prosseguiu ao rebater as alegações de parlamentares sobre possível omissão da PM.

Naime se disse vítima de injustiça por ainda estar preso no âmbito da operação Lesa Pátria. Parlamentares da tropa de choque bolsonaristas usaram a comissão para defender o coronel. “Por o senhor está preso? Não há prova da sua autoria ou da sua coautoria? O que se percebe é uma injustiça”, disse o deputado Marcos Feliciano (PL-SP).

A sessão chegou a ser suspensa por cinco minutos porque Naime chorou ao responder à pergunto do deputado Maurício Marcon (Podemos-RS) sobre há quanto tempo não via a sua família. O coronel também disse que passou a ser “o patinho feio” da PM, pois ninguém deseja estar relacionado a ele.

Continua após a publicidade

Atestado médico

Antes da sessão de depoimento, Naime apresentou à mesa diretora da CPMI do 8 de janeiro um atestado médico para não prestar depoimento. O documento diz que ele está com quadro de depressão e transtorno de ansiedade. Após ser submetido à avaliação da junta médica do Senado, o policial recuou e decidiu depor. A avaliação dos médicos do Congresso foi de que ele estava apto a falar. O laudo foi encaminhado ao Conselho Federal de Medicina para ser confrontado com o apresentado por Naime.

“Todos nós sabemos que essa convocação foi aprovada na semana passada. Ele poderia ter se antecipado e apresentado o atestado médico. Não o fez e entrou com habeas corpus (no Supremo Tribunal Federal (STF)”, disse o presidente da CPMI, Arthur Maia (União Brasil-BA). No início do depoimento, o coronel alegou que ainda não está em condições físicas para falar, mas que vai se esforçar.

Naime foi chefe do Departamento Operacional da PM e está preso desde fevereiro sob suspeita de negligência nos atos golpistas ocorridos em Brasília, tanto no dia 8 de janeiro como na tentativa de invasão à sede da Polícia Federal (PF) em 12 de dezembro o ano passado.

Coronel Naime presta depoimento na CPI da Assembleia do DF sobre atos golpistas de 8 de janeiro Foto: Rinaldo Morelli / Câmara Distrital

Naime foi convocado na condição de testemunha, o que o obriga a depor. A defesa do coronel recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ele sequer fosse ouvido, ou então falasse na condição de investigado. Na manhã desta segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ele pode se manter calado durante os questionamentos que possam o incriminar, num modelo hibrido entre testemunha e investigado.

O coronel saiu de folga poucos dias antes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, assim como o seu então chefe Anderson Torres, que comandava a Secretaria de Segurança Pública do DF.