Corregedoria da Câmara de SP pede suspensão das funções legislativas de vereadoras que brigaram

Relatório da Corregedoria Câmara Municipal de São Paulo pede a suspensão das funções legislativas das vereadoras Janaína Lima (MDB) e Cris Monteiro (Novo) que brigaram no banheiro localizado ao lado do Plenário da Casa durante votação da reforma da Previdência, em novembro do ano passado.

O documento, assinado pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) e que ainda vai à votação, sugere o impedimento do uso da palavra em sessão e o exercício de cargos na mesa diretora ou de postos de comando nas comissões da Casa por 30 dias para a vereadora do Novo e de 120 dias para a emedebista, pelo fato de que “as agressões se deram em maior medida” em relação a Cris Monteiro, de acordo com o texto.

Vereadora Cris Monteiro (na foto) acusou colega Janaina Lima de tentar estrangulá-la. Foto: Divulgação/Ascom Cris Monteiro

À época, as vereadoras protagonizaram uma briga, com agressões físicas, dentro do banheiro da Câmara, após se desentenderem no plenário durante a votação da reforma da previdência. As duas eram do Novo. Janaína foi suspensa do partido ainda em fevereiro e se filiou ao MDB, sigla do prefeito Ricardo Nunes. Como mostrou o Estadão em fevereiro, o colegiado sugeriu a medida às vereadoras.

Ambas pediram a cassação do mandato das outras na corregedoria – visto como desproporcional pelo relator – e registraram um boletim de ocorrência.

Em nota oficial divulgada pela assessoria, Cris Monteiro diz que não concorda com a pena, “na condição de vítima”. “A outra parte já foi inclusive julgada e expulsa da legenda pelo comitê de ética do partido ao qual pertencia”, diz o texto.

Em nota, a vereadora Janaína Lima disse que não teve acesso ao relatório e adicionou que o documento “sequer foi juntado aos autos dos processos disciplinares” e que está confiante que o relatório será vencido no plenário da Corregedoria. “Estou como sempre estive, confiante de minha posição, uma vez que as imagens gravadas da Câmara Municipal falam por si, nada justificando qualquer penalidade”, concluiu.