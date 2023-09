CPI das Pirâmides Financeiras barra convocação de pai de Neymar e de filho de Bolsonaro

BRASÍLIA — A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras — que já aprovou a convocação de Tatá Werneck, Cauã Reymond e Ronaldinho Gaúcho — barrou a convocação de Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, de Neymar da Silva Santos, pai do jogador de futebol Neymar.

No caso do filho de Bolsonaro, não houve sequer discussão do requerimento. O autor do pedido de convocação, deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), ausentou-se temporariamente no colegiado. Enquanto isso, a oposição pediu prioridade para por o requerimento em votação. Em menos de um minuto a proposta foi rejeitada.

O presidente, Aureo Ribeiro, e o relator, Ricardo Silva; Glauber Braga disse que houve 'manobra' para derrubar rapidamente o requerimento de convocação de Jair Renan. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

Para o deputado psolista, houve uma “manobra” por parte da CPI. “Qual o medo que a CPI tem de ouvir o convocado?”, questionou. Votei

Cabo Gilberto Silva, autor do pedido de inversão de pauta, sustentou que não houve manobra e pediu a retirada do termo das notas taquigráficas. “Esse requerimento é para colocar o presidente Bolsonaro em evidencia para tirar o foco dos problemas do País”, afirmou o deputado.

O presidente da CPI, Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) também negou que houve manobra. O relator, Ricardo Silva (PSD-SP), disse que votou favorável à matéria, mas que todos os procedimentos seguidos foram regimentais.

Sem a presença do parlamentar, não houve quem pudesse fazer a defesa do item proposto na pauta. No texto do documento, Glauber justificou que, “em apenas 24 horas, Jair Renan Bolsonaro conseguiu captar R$ 266 mil em investimentos na Myla”.

O colegiado ainda apreciaria na pauta desta quarta-feira, 30, a convocação de Neymar da Silva Santos, pai e empresário do jogador de futebol Neymar, mas o requerimento foi derrubado pelo próprio autor, Caio Vianna (PSD-RJ).

Vianna disse que Neymar entrou em contato com o gabinete e se dispôs a prestar informações e a apresentar documentos para a investigação. O material foi enviado para a comissão.

A CPI apura o patrocínio da Blaze, empresa de cassino investigada pelo colegiado, ao Santos. O negócio foi intermediado pela NN Consultoria, empresa em que o pai de Neymar é sócio, segundo depoimento do presidente do clube, Andrés Rueda, ouvido pela CPI.

A Blaze, segundo integrantes, teria aplicado golpes financeiros em usuários. A empresa não tem sede no Brasil.

A comissão vem ganhando notoriedade por fazer convocações de celebridades que ou podem ter envolvimento com empresas ou participaram de anúncios.

Cauã Reymond, Tatá Werneck e Marcelo Tas tiveram o sigilo bancário quebrado pela CPI porque fizeram propaganda para uma empresa de criptomoedas suspeita lesar cerca de 200 mil pessoas no esquema de pirâmide financeira.

Ronaldinho Gaúcho foi convocado pela mesma comissão por suposto envolvimento em outra empresa que realizou pirâmide financeira, e ausentou-se em duas oportunidades. O grupo pediu a condução coercitiva do atleta pentacampeão pela seleção brasileira.

O depoimento do jogador está agendado para a manhã desta quinta-feira, 31.