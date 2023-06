A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro adiou o encontro previsto para esta quinta-feira, 1º, devido à sessão no Senado Federal para discutir e votar a Medida Provisória 1.154/23, cuja data limite é hoje até 23h59. A MP criou o organograma do governo em funcionamento desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, caso não seja aprovada, a Esplanada dos Ministérios volta a ter, “na marra”, a mesma configuração da gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL).

A nova data para o segundo encontro da CPMI do 8 de Janeiro será na próxima terça-feira, 6, às 9h. A previsão original era que a relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), apresentasse nesta quinta o plano de trabalho das investigações. Na prática, agora, ele será formalizado apenas na semana que vem. De acordo com informações da assessoria do Senado, Eliziane elaborou o plano levando em consideração as “centenas” de requerimentos já apresentados nessa fase inicial da CPMI.

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas foi instalada no dia 25 de maio de 2023. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A CPMI do 8 de Janeiro tem 180 dias para apurar os ataques às sedes dos três Poderes em Brasília e a tentativa de golpe do início deste ano. A instalação do colegiado, no último dia 25, foi marcada por tensão e bate-boca entre governistas e oposicionistas.

Como mostrou o Estadão, ao menos 15 integrantes da CPMI, entre titulares e suplentes, espalharam fake news sobre “infiltrados” nos ataques do 8 de janeiro. Buscas por palavras-chave do levantamento do Estadão Verifica detectaram 56 itens sobre infiltrados, publicados ao longo dos últimos cinco meses, como forma de influenciar a opinião pública a favor da abertura da investigação no Congresso. A coletânea de desinformação gerou mais de 880 mil curtidas, comentários e compartilhamentos.