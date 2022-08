Cresce ataque a Lula em rede social criada por ex-assessor de Trump, ‘bolha’ do bolsonarismo no País

Com o início da campanha eleitoral, cresceu a atividade e também os ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Gettr, nova rede social criada por Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos EUA Donald Trump. Foram 307 postagens com menções a Lula na última semana, feitas por 58 perfis que geraram 19 mil curtidas, 4,1 mil compartilhamentos e 1.470 comentários. O número de publicações aumentou em 54% em comparação à semana anterior (foram 108 menções a mais), segundo o levantamento realizado pela pesquisadora Andressa Costa, doutoranda em Ciência Política no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em Portugal, e pesquisadora do Centro de Administração e Políticas Públicas.

Os principais publicadores dessas postagens foram sites de notícias favoráveis a Bolsonaro. O Gettr, inclusive, está na mira da campanha de Lula, que quer a remoção de fotos publicadas por mais de 80 contas – na rede social e em outros sites – de um outdoor instalado em Porto Alegre que associa partidos de esquerda à morte, ao aborto e ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A Justiça Eleitoral gaúcha determinou a retirada do outdoor por considerá-lo propaganda antecipada, uma vez que surgiu antes do dia 16.

O ex-assessor de Donald Trump e criador do Gettr, Jason Miller; rede social diz ter tem 750 mil usuários no Brasil Foto: Sam Hodgson/The New York Times

Ao todo, mais de 200 publicações em diferentes plataformas — entre elas, o Gettr — são impugnadas pela campanha petista.

“O Gettr é uma rede social menos expressiva que as outras, mas ali há uma bolha da extrema direita, onde há apenas a presença de veículos midiáticos da extrema direita. Dentro dela, há a presença de ataques mais diretos (às instituições), como pedidos de destituição de ministros (do STF)”, diz Andressa Costa.

De acordo com dados divulgados pelo próprio Gettr em junho deste ano, o Brasil é o segundo maior país em número de usuários da rede social, atrás apenas dos Estados Unidos. No Brasil, são 750 mil usuários, que representam 14% do total de contas globalmente. Para comparação, 19,5 milhões de brasileiros acessaram o Twitter em janeiro de 2022.

Publicação feita no Gettr; rede diz defender a liberdade de expressão contra a censura de plataformas. Foto: Reprodução

Miller fundou a rede social Gettr no dia 4 de julho de 2021, dia em que se comemora a independência dos EUA, para ser um espaço de liberdade de expressão, rejeitar a “cultura do cancelamento” e “combater a censura online”. Além de postar livremente, youtubers e sites de notícias bolsonaristas são recompartilhados pelo perfil oficial do Gettr brasileiro no site.

“Queremos ter certeza que ninguém será censurado por suas opiniões políticas. Ao mesmo tempo, não permitimos ataques raciais e religiosos”, disse Jason Miller em entrevista após sua participação no Congresso da Ação Política Conservadora (CPAC) Brasil, em junho deste ano. “Não importa se você é de direita, esquerda ou de centro. Todos serão tratados iguais.”

No dia 7 de setembro do ano passado, Miller, criador do Gettr, foi abordado a prestar depoimento para a Polícia Federal. A medida foi determinada por Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito que apura a atuação das chamadas “milícias digitais”.

Influenciadores foragidos da Justiça brasileira como o blogueiro Allan dos Santos e sites de notícias banidos em outras plataformas estão na rede. Entre os conteúdos publicados estão intervenção militar, ataques ao processo eleitoral e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das postagens encontradas pela reportagem pede a prisão de deputados e de “inimigos da Nação”. “Intervenção militar não é golpe. É a salvação do País”, escreveu uma usuária.

Foi no Gettr que Allan dos Santos divulgou uma tentativa de retorno às redes sociais. Ele tentou recriar uma conta no YouTube, removida dois dias depois; divulgava o perfil no Instagram, que, como revelou o Estadão, ficou no ar por mais de dois meses, e divulga novas iniciativas ao seu público. Nem mais no Telegram, que firmou um memorando de entendimento com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em abril, o blogueiro tem conta ativa. Membros do Ministério Público Federal dizem desconhecer representantes do Gettr no Brasil, apesar da exigência legal.

Controle de conteúdo

A professora de Comunicação, Mídia e Democracia da Universidade de Glasgow Patrícia Rossini afirma que redes de nicho, como o Gettr, por ter menor controle de conteúdo, se tornam um espaço potencial para migrações de usuários, como aconteceu do WhatsApp (com maior moderação), para o Telegram (com menor moderação).

“Há um nicho extremista que pode influenciar a comunicação para além da bolha e ir para outras redes. Algo que acontece nos grupos de Telegram”, afirma a pesquisadora. Além disso, destaca, espaços digitais como o Gettr “se baseiam na exploração desse discurso de ‘free speech’ para fomentar discurso de ódio.”

O relatório Democracia Digital, elaborado por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mostra que, desde o aumento de campanhas de combate à desinformação promovidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), usuários do Telegram, outro aplicativo de mensagens com grande adesão entre bolsonaristas, aumentaram a divulgação de links para o Gettr.

Para Leonardo Nascimento, coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da Universidade Federal da Bahia (UFBA), redes como o Gettr surgem ainda apenas como alternativas à desplataformização, uma alternativa em caso de banimento, e são muito recentes, o que é um problema para o crescimento. “Você precisa de engajamento. Se você faz engajamento de massa, você precisa de plataformas de engajamento grande. Essas redes ainda têm um dilema de não conseguir agregar mais pessoas como de fora”, afirma.

Ao Estadão, o Gettr diz ter representação jurídica no Brasil critica o STF e adiciona que ficaram “honrados” pela adesão brasileira à rede. “Brasileiros sofreram por muito tempo com a censura de ditadores militares que silenciaram a imprensa e dissidentes políticos. Hoje, são empresas americanas como o Facebook e autoridades como o Supremo Tribunal Federal que estão atropelando nesses fundamentos da democracia”, afirma a empresa.

Ainda segundo a plataforma, o Gettr tem uma “robusta” política de moderação “que protege pessoas de abusos, ameaças de violência ou bullying”. À reportagem, a empresa também se posicionou sobre o público brasileiro na rede e disse que espera que a sua base de usuários e comunidades no Brasil seja continuamente diversa e de maneira orgânica.

“Entendemos que as pessoas que se sentem mais censuradas por suas opiniões políticas no Brasil são geralmente — mas não unicamente — quem apoia Bolsonaro. Estamos criando uma plataforma para todos, mesmo que seja um petista torcedor do Flamengo ou um empresário evangélico”, diz a empresa. “Enquanto são apoiadores de Bolsonaro ou (do ex-presidente americano Donald) Trump que estão sendo atualmente silenciados online, quem pode garantir que não serão os apoiadores de Lula ou (Joe) Biden em seguida?”.