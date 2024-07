‘Criminoso’, ‘ditatorial’: o que políticos monitorados pela Abin paralela dizem sobre operação da PF

Maia disse que a espionagem da Abin é criminosa e típica das “piores ditaduras”. Para ele, é assustador imaginar que o então servidor público Alexandre Ramagem - hoje deputado federal - comentou o esquema. “Tomarei todas as medidas legais cabíveis contra ele e os outros envolvidos nas esferas cível e criminal”, disse.

Já Joice Hasselmann disse não se surpreender com a revelação. “Eu sempre soube que era monitorada, porque isso era parte da mania de perseguição do governo. O meu monitoramento chegou a ser tão absurdo que eu via sempre o mesmo carro parado na frente da minha casa e sentia a necessidade de fechar as cortinas para que não vissem”.