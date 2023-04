‘Crise’ Datena e Boulos esquenta corrida pela prefeitura de São Paulo; veja quem está na disputa

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - A disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024 já cria atritos entre alas de partidos da esquerda à direita. Com tanta antecedência para o pleito em outubro de 2024, a essa altura políticos tentam se cacifar perante a sociedade e suas próprias legendas para consolidar uma eventual candidatura. Guilherme Boulos e Tabata Amaral são os nomes mais cotados pela esquerda na disputa, mas geram conflitos no apoio pelo governo federal e discordância com o PT, que ainda não tem um nome próprio. Enquanto os petistas resistem à ideia de não ter um candidato próprio, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que quer a reeleição, tenta atrair a direita, cujo principal postulante hoje é o ex-ministro bolsonarista Ricardo Salles (PL).

Os holofotes da política paulistana se acenderam nos últimos dias após as conversas entre Boulos e José Luiz Datena virem à tona em vídeo revelado pelo Estadão. O apresentador de TV cita a hipótese de compor uma chapa com Boulos, que sempre militou no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) - perfil antagônico ao do célebre jornalista especializado na cobertura policial. Datena já ensaiou várias vezes formalizar uma candidatura a diferentes cargos, mas nunca conduziu a ideia a ponto de ter seu nome efetivamente na urna eletrônica.

Tabata, Nunes e Boulos. Saiba quem está na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 Foto: Werther Santana; Felipe Rau e Pedro Kirilos/Estadão

Veja quem são os nomes cotados para a prefeitura de SP:

Guilherme Boulos (PSOL)

O deputado federal é um dos nomes mais `bem colocados à esquerda. Nas eleições passadas na capital paulista, que ungiram Bruno Covas (PSDB) e seu então vice, Nunes, Boulos chegou ao segundo turno da disputa, reunindo 40% dos votos. Em outubro passado, o líder do MTST obteve mais de 1 milhão de votos e foi o mais bem votado para a Câmara dos Deputados no Estado - a maioria dos eleitores conquistados na capital. O parlamentar tem o apoio prometido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas integrantes do PT de Lula resistem à ideia de não lançar um candidato próprio para tentar voltar ao comando da maior cidade do País.

O deputado federal Guilherme Boulos surge como nome com grandes chances de protagonizar corrida eleitoral Foto: FELIPE RAU/ESTADÃO

Continua após a publicidade

Tabata Amaral (PSB)

A parlamentar é vista como uma aposta mais moderada da centro-esquerda. A atual deputada federal recebeu mais de 300 mil votos e conseguiu se reeleger em 2022, sendo a 6ª candidata mais votada por São Paulo. Aliados próximos ao vice-presidente, Geraldo Alckmin trabalham para que ele reforce o nome dela na corrida. De origem humilde, ela projetou sua trajetória acadêmica no exterior. Tabata é conhecida sobretudo por seu ativismo na área da educação e na defesa dos diretos das mulheres.

Deputada Tabata Amaral seria opção mais "moderada" da ala esquerdista para disputa Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

Ricardo Salles (PL)

O ex-ministro do Meio Ambiente desponta como principal nome à direita na sucessão paulistana. Atual deputado federal por São Paulo, recebeu mais de 640 mil votos em outubro passado e possui apoio declarado do ex-presidente, Jair Bolsonaro. A ala bolsonarista do PL vem articulando o fortalecimento de Salles na corrida, buscando fechar o apoio do atual governador, seu ex-colega de governo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Deputado Ricardo Salles é aposta da ala bolsonarista para concorrer à prefeitura da capital Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Ricardo Nunes (MDB)

Continua após a publicidade

Atual prefeito de São Paulo, Nunes ainda não tem uma marca própria de destaque em sua gestão. Apesar de contar com a força da máquina à reeleição, ele não tem a popularidade do antecessor, Bruno Covas, morto em 2021. Ex-vereador de perfil religioso e conservador, ele sonha em garantir o apoio do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. De sua parte, Tarcísio tem preferido cautela ao tratar da eleição paulistana, sem se alinhar claramente a outro projeto que não seja o de dar destaque à própria gestão.

Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é visto com poucas chances de protagonizar disputa Foto: ALEX SILVA / ESTADAO

José Luiz Datena

A possibilidade de Datena concorrer à Prefeitura ficou em evidência após o Estadão revelar um vídeo no qual o apresentador sugere a Boulos que forme uma chapa tendo ele como vice. Datena se filiou ao PDT, partido da base de Lula no governo. Ele manifestou incômodo com a repercussão sobre o vídeo. Disse que a chapa entre os dois seria “fortíssima”, mas que perdeu viabilidade depois do vazamento da conversa.