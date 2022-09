Ataque a Cristina Kirchner: Lula, Ciro Gomes e Simone Tebet condenam; questionado, Bolsonaro lamenta

Candidatos à Presidência da República se manifestaram sobre a tentativa de homicídio sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira, 1º. O autor do atentado, identificado como um brasileiro de 35 anos, apontou uma arma para a cabeça da política e tentou atirar contra ela, segundo o jornal Clarín. Um vídeo registra o momento do incidente, que ocorreu no bairro da Recoleta, em Buenos Aires.

Ao ser questionado sobre o assunto na tarde desta sexta-feira, 2, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que lamenta o atentado e acrescentou que é um “risco que todo mundo corre”. “Quase morri em 2018 e não vi a esquerda se preocupando”, afirmou o chefe do Executivo.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de fascista o homem que tentou atirar contra a argentina. O petista afirmou que o “ódio político” é uma ameaça à democracia na América Latina. “Que o autor sofra todas as consequências legais”, publicou.

Que o autor sofra todas as consequências legais. Esta violência e ódio politico que vêm sendo estimulados por alguns é uma ameaça à democracia na nossa região. Os democratas do mundo não tolerarão qualquer violência nas divergências políticas. — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022

O candidato Ciro Gomes (PDT) prestou solidariedade a Cristina Kirchner e a chamou de “mulher guerreira”. Ele, que se coloca como segunda opção de voto para Lula e Bolsonaro, escreveu: “Para nós, fica a lição de onde pode chegar o radicalismo cego, e como polarizações odientas podem armar braços de loucos radicais ou de radicais loucos. Ainda há tempo de salvar o Brasil de uma grande tragédia gerada pelo ódio.”

O atentado frustrado a Cristina Kirchner por pouco não transforma em chuva de sangue a nuvem de ódio que se espalha pelo nosso continente. Nossa solidariedade a esta mulher guerreira que com certeza não se intimidará. — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 2, 2022

A candidata Simone Tebet (MDB) também condenou a violência política e pediu paz nas eleições brasileiras deste ano. “Violência política no Brasil, violência política na Argentina. É preciso dar um basta a tudo isso. As lideranças devem recriminar essas atitudes. Ainda bem que a arma falhou. Que tristeza! Reafirmo minha posição pela paz na política, pela paz nas eleições”, publicou.

Homem foi detido após tentar assassinar Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, em Buenos Aires. Foto: Reprodução de vídeo

Soraya Thronicke (União Brasil) relembrou o episódio em que pediu, durante o debate na Band, que reforçassem sua segurança na campanha. “Não é exagero”, disse, comentando o ataque a Cristina Kirchner.

Qdo falo em reforçar a segurança,ñ é exagero.Ñ podemos subestimar do que o ódio é capaz. Na campanha de 2018 usei colete a prova de balas e termino esta 5ª lamentando o atentado contra Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina.Que Deus olhe por nós. 🙏🏼 pic.twitter.com/7jCUj7nqAd — SorayaPresidente (@SorayaThronicke) September 2, 2022

Felipe D’Avila (Novo) classificou o atentado como “absolutamente inaceitável”. “Não há divergência ideológica que justifique ou normalize qualquer ato de violência”, afirmou.

O atentado à vice-presidente argentina @CFKArgentina é absolutamente inaceitável. A violência da cena impressionou a todos nós.



Não há divergência ideológica que justifique ou normalize qualquer ato de violência. — Felipe D'Avila | 30 (@fdavilaoficial) September 2, 2022

O candidato Leonardo Pericles (UP) enquadrou o ocorrido como parte de uma “escalada fascista” e convocou os eleitores para se manifestarem no dia 7 de setembro, em oposição aos atos marcados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Toda solidariedade a Cristina Kirchner, vice-presidenta da Argentina q sofreu uma tentativa de assassinato essa noite. P/ deter essa escalada fascista, q não respeita leis e democracia, temos q seguir a reação do povo Argentino. Dia 07/09 temos que ocupar as ruas em todo Brasil! — Leo Pericles 80 (@LeoPericlesUP) September 2, 2022

A candidata Sofia Manzano (PCB) prestou “total solidariedade” à vice-presidente da Argentina.

Minha total solidariedade com Cristina Kirchner, Vice-presidenta da Argentina, vítima de tentativa de assassinato. https://t.co/q7R1NoOpax — Sofia Manzano 21 (@SofiaManzanoPCB) September 2, 2022