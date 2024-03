Custas de advogado em caso de pensão alimentícia podem ser pagas por réu, estabelece projeto

A proposta altera a Lei de Alimentos, de 1968, para prever a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na fixação de alimentos. As custas judiciais são consideradas despesas processuais devidas pelas partes ao Estado. Se aprovada, a regra vai valer mesmo quando o juiz estipular valor da pensão menor do que o solicitado.

O autor do projeto, deputado Marangoni (União-SP), explica que fixação da pensão em valor menor que pedido não configura a chamada sucumbência recíproca, quando cada parte da ação sai parcialmente vencedor e vencida, situação em que a interessa recorrer da decisão judicial pela duas partes.